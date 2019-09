Mida meel usub, seda keha väljendab

Kuidas tulla toime ületöötamise ohtudega, räägib juhtimistreener Hede Kerstin Luik. Foto: Urmas Kamdron

Meie töötempo on aastatega kasvanud – nii juhil kui ka tema meeskonnal tuleb teha üha rohkem ja aina kiiremini. Kuidas see inimesi mõjutab? Kas ajasurve motiveerib või demotiveerib? Kuidas motiveerida inimesi tänapäeva kiirenevas maailmas ja samas tulla toime ületöötamise ohtudega? Nendel teemadel räägib juhtimistreener Hede Kerstin Luik.

Teises saatepooles räägib aja aeglustamise ühingu asutajaliige Kristjan Otsmann sellest, et iga uue asjaga kaasa liikumine ning pidev soov teha üha rohkem ja paremini muudab elu üha kiiremaks. Ent see pole lahendus, sest inimvõimetel on piirid. Tuntud zenimeistri ütluse kohaselt tuleb iga päev istuda rahulikult käed süles vähemalt 20 minutit ja kiiretel aegadel tuleb selleks võtta vähemalt tund. Kuidas leida tasakaal töö ja puhkuse vahel? Kuidas leida sel kiirteel võimalus hinge tõmmata? Millised on märgid juhi jaoks, et töötajale tuleb anda puhkust?

„Lavajutud“ on salvestatud Pärnu tarneahelakonverentsil.

Kuulake saadet siit: