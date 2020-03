Sõjatööstus tungib ka tsiviilvaldkonda

Milrem Roboticsi uus juht Veiko Vaher haub ambitsioonikaid plaane. Foto: Milrem

Alates märtsist on Eesti tehnoloogiaettevõtte Milrem Roboticsi tegevjuht pikaajalise juhtimiskogemusega Veiko Vaher. Mis plaanid ettevõttega on, räägib ta kolmapäevases hommikuprogrammis.

Vaheri kinnitusel on plaanid jätkuvalt ambitsioonikad ning näiteks näeb ta võimalust, et sõjatööstuses kasutatavat isesõitvat tehnoloogiat on võimalik kasutada ka tsiviilvaldkonnas, näiteks päästesektoris. Lahendused on tema sõnul olemas ja praegu on küsimus vaid müügis.

"Kui eelmine aasta kasvasime 5-6 korda, siis järjest raskem on sellist kasvu saavutada, minimaalselt soovime kasvada ikkagi vähemalt 3 korda," kinnitas Vaher.

Intervjuud Veiko Vaheriga saad kuulata siit: