Taani välisminister Äripäevale: suurim oht vabadustele on protektsionism

Taani välisminister Jeppe Kofod. Foto: Liis Treimann

Väikesed avatud majandused, nagu Taani ja Eesti, peavad koroonakriisis tegema kõik, et toetada oma eksportivaid ettevõtteid, ja kaitsma Euroopa põhivabadusi, mille juures on olulisim vältida protektsionismi, rääkis Taani välisminister Jeppe Kofod Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Sel nädalal Tallinnas Põhjamaade ja Balti riikide välisministrite kohtumisel viibinud Kofodi sõnul suudavad Läänemere piirkonna riigid koostööd teha, mis annab head eeldused majanduse taastumiseks koroonakriisi järel. Tema sõnul on võtmetähtsusega takistusteta ühisturu toimimine. "On positiivne, et me teame nüüd, kuidas viirusega käituda, seda testida ja põhimõtteliselt ka, kuidas seda alistada. Kuni meil pole vaktsiini, tuleb jätkata senise taktikaga."