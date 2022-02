Arno Kütt: uue äri börsiplaan selgub aprillis, huvilisi on palju

Cleveroni üks asutaja Arno Kütt. Foto: Raul Mee

Cleveroni asutaja Arno Kütt rääkis hommikuprogrammis, et kaheks jagunenud ettevõte vajab kasvamiseks ka rahastust ning ühe võimalusena on kaalutud ka börsi, aga investeerimishuvilisi on ka börsiväliselt. Küti sõnul selguvad börsiplaanid kevadeks.

Intervjuus tuli ka juttu ettevõtte akadeemiast ja millal saab Cleveronist ükssarvik.

