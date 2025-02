Tagasi 03.02.25, 16:24 Kümneid miljoneid teeninud kaitsetööstur: Euroopa relvapuudus annab meile suure võimaluse Kaitsetööstusettevõtte DefSecIntel juht Jaanus Tamm usub, et ei sõda ega sõjatööstuse toodangu nõudlus lähemal ajal otsa ei saa. Kusjuures turul laiuv defitsiit võib olla hoopis väiksematele tegijatele võimalus.

Jaanus Tamme sõnul annab uutele tulijatele eelise kiirus ja nõtkus. Foto: Madis Veltman / Postimees

"Väga paljudele vanadele süsteemidele, mida Eestil oleks vaja, on ootejärjekord väga pikk," selgitas Jaanus Tamm "Kuuma tooli" saates. "See loob nii Eesti ettevõtetele kui ka üldse uutele kaitsetööstusfirmadele võimaluse oma toodetega varem turule tulla."

Tamme sõnul tähendab see, et klassikaline 80/20 loogika, mille järgi saab veidi lahjema asja oluliselt odavamalt ja kiiremalt valmis teha, annab Ida-Euroopa uutele tulijatele selge võimaluse.

"Kui on valida, kas saad midagi superhead viie aasta pärast tohutu kalli hinnaga või täitsa okei uut tüüpi süsteemi, mis toimib tõenäoliselt sama hästi kui see superhea, aga on mitu korda odavam ja saab valmis ühe-kahe aasta pärast, siis tõenäoliselt valitakse paljudel juhtudel just need uued tooted," ütles Tamm.

Ukrainast Äripäeva raadioga suhelnud Tamm rääkis, millised on meeleolud kohapeal, kuidas paistab kaitsetööstus aastal 2025 ning mida võib ennustada järgmiseks viieks aastaks -- seejuures küsimus, kas selle aja jooksul võib kaitsetööstusest võrsuda ka järgmine ükssarvik ehk miljardifirma.

Intervjueeris Indrek Lepik.