Tagasi Prantsusmaa investeeringud Eestisse kasvavad. Vootele Päi: “Nad tunnevad meie vastu suurt huvi” Eesti ja Prantsusmaa kaubandussuhted on viimastel aastatel jõuliselt tihenenud ning Prantsuse otseinvesteeringud siinsesse majandusse on kasvanud 75 protsenti, ütles Tehnopoli kaitsevaldkonna juht ja frankofiil Vootele Päi. Hommikuprogramm Peatükid

Päi märkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Eesti on saavutanud Prantsusmaaga kaubavahetuse ülejäägi, kuna suudame neile müüa kõrgtehnoloogilisi lahendusi ja teenuseid. “Ei jaksa me nii palju veini ära juua ja juustu süüa, kui me jaksame neile müüa kõrgtehnoloogilisi lahendusi,“ tõi Päi näite muutunud suhetest.

Tema sõnul on Prantsuse ettevõtted Eesti tehnoloogiakeskkonna ja e-residentsuse pakutavad võimalused lõpuks avastanud. “Nad näevad, et siin on selline keskkond, mis soosib innovatsiooni, arengut, testimist,” sõnas ta.

Intervjuus tuli veel juttu Prantsusmaa kaitsevaldkonnast, tööstusest, poliitikast ning e-residentsusest.