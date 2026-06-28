Prantsusmaal on kuuma tõttu surnud 1000 inimest

Suvine linnakuumus ei kukuta kokku sildasid ega kanna minema katuseid, kuid aeglustab majandust ja maksab elusid. Ning probleem ei lahene, kui me jahutame ruume nii, et kütame kuumasaared veelgi kuumemaks, kirjutab energiaettevõtte Gren Eesti äride juht Margo Külaots.