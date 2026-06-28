Prantsusmaal on kuuma tõttu surnud 1000 inimest

Suvine linnakuumus ei kukuta kokku sildasid ega kanna minema katuseid, kuid aeglustab majandust ja maksab elusid. Ning probleem ei lahene, kui me jahutame ruume nii, et kütame kuumasaared veelgi kuumemaks, kirjutab energiaettevõtte Gren Eesti äride juht Margo Külaots.
Eestil on aeg loobuda rohe- ja kliimateemades Euroopas ankruna pilla-palla järel lohisemisest, see muutub meile endile üha kahjulikumaks. Eeskuju peaksid näitama peaminister Kristen Michal ning energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Septembris võib talverehvidele mõtlemine tunduda ennatlik. Päeval on asfalt veel soe ning hommikune sõit ei pruugi eelmise nädala omast erineda. Ometi tasub just enne sügisest kiiret aega üle vaadata, millises seisukorras ootab talvine rehvikomplekt ja kus selle vahetus korraldada. Esimene libe hommik ei jäta enam kuigi palju võimalusi rahulikuks võrdlemiseks.