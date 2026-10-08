Eamets: käibemaksulangetusest võidaksid enim esmatarbekaupade ostjad
Toiduainete käibemaksu langetamine jõuaks esmatarbekaupade puhul tõenäoliselt suures osas tarbijani, kuid inflatsiooni üksi see märkimisväärselt ei pidurdaks, ütles Bigbanki peaökonomist Raul Eamets kaubanduse aastakongressil.
Eesti erinevalt Lätist ja enamikust Euroopa Liidu riikidest toiduainete käibemaksu alandada ei plaani, ja selleks on ekspertidel tuua mitu argumenti, aga ettevõtjate arvates oleks maksulangetusest kasu.
Käibemaksu erisust toiduainetele võib kaaluda siis, kui on selge, kuidas teenitakse saamata jääv maksutulu, kuid arvutusi ei tohi siin teha poliitikud, tööstus ega kaubandus, leiab toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.
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