Tagasi Välisministeerium: Ukraina põllumajanduse kohta tuli ülepingutatud reaktsioon Euroopa Komisjoni ettepanekud võimalike kaitsemeetmete kohta ei tähenda, et Ukraina põllumajandustoodangule kehtestatakse Euroopa Liiduga liitumisel automaatselt püsivad piirangud, ütles välisministeeriumi Euroopa Liidu üldasjade büroo juht Tuuli Pärnsalu. Hommikuprogramm Peatükid

Tuuli Pärnsalu rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et avalik reaktsioon komisjoni teatisele on olnud kohati ennatlik. „Kõik need reaktsioonid, et nüüd on midagi jäädavalt muutunud, need on üle pingutatud,“ ütles ta. Euroopa Komisjoni dokument on ettepanek, mida liikmesriigid ja Euroopa Parlament alles hakkavad arutama.

Põllumajanduse kaitsemeetmeid käsitlev osa ei ole Pärnsalu sõnul suunatud üksnes Ukrainale, vaid kõigile tulevastele liikmesriikidele. Meetmed oleksid ajaliselt piiratud ja proportsionaalsed ning neid saaks kasutada viimase võimalusena, kui läbirääkimistel ei õnnestu tururiskides kokku leppida.

Ukraina võiks vajaduse korral pakkuda näiteks pikemat üleminekuaega mõnes valdkonnas, kuid selline lahendus ei jõuaks liitumislepingusse automaatselt. Pärnsalu hinnangul ei oleks Ukraina kaupade kõrvalejätmine kasulik Euroopa Liidule ega tarbijatele.