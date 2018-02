Juubel: Addinolile on toonud edu Garri Kasparovi juhtmõte „Eristu või sure!“

01. veebruar 2018, 08:39

Addinol Lube Oil on Eesti ainus õlifirma, kes on olnud 25 aastat ühe kaubamärgi esindaja. Konkurendid tulevad ja lähevad. Kes loodab odavale hinnale, kes kiirele tulule, kuid õlimüük ei ole meelakkumine. Ärijuht Tiina Suija lubab, et Addinol suudab järgmise 20 aasta jooksul saavutada veelgi rohkem, sest senised edusammud ja kvaliteetse tootja imago räägivad ise enda eest.

Esialgu diilerite kaudu, kuid edasi juba tütarettevõtete ja filiaalide abil hakati liikuma Eestist väljapoole, mis oli tagantjärele vaadates ainuõige samm, sest tõstis märgatavalt müüki.

„On üsna üldlevinud arvamus, et ega neil õlidel suuri erinevusi ei olegi. Jah, tõsi ta on, et madalama kvaliteediga määrdeainel peab ikka midagi väga tõsist viga olema, et masin seepärast kohe puruneks. Tavaliselt toimub kulumine mootoris või masinaosades ikka tasapisi, aga uute detailide ja remonditööde maksumus võib ulatuda tuhandetesse ja kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Kõike seda saab aga kvaliteetse määrdeainega kas vältida või oluliselt edasi lükata,“ räägib Suija, kes on enda sõnul viimased 25 aastat teinud just sellist tööd, millest nooremana unistas.

Kuigi määrdeainete tootmine on maailmas üldiselt langustrendis, kuna uued modernsed masinad vajavad vähem õli ja samas pikenevad õlivahetusvälbad, on emafirma Addinol Lube Oil GmH suutnud aastaid käivet kasvatada. Selle põhjuseks on toodete kvaliteet ja strateegiliste arengusuundade valik.

Male maailmameister Garri Kasparov on juhindunud põhimõttest „Eristu või sure!“ ja Suija sõnul kehtib see ka äris. „Et olla edukas, pead eristuma konkurentidest, pead olema parim kõiges, mida teed: parim toode, parim kliendihaldur, parima teenuse osutaja, parim tehniline nõustaja, parim kaubatarnija. Kui üks lüli selles ahelas on nõrk, ei saa firma pikalt edukalt eksisteerida. Uute innovaatiliste määrdeainete väljatöötamisel ei panda Addinolis juhtkonna poolt arendusosakonnale ette mingeid piire, vaid on ainult üks tingimus: toode peab olema kõige innovatiivsem, kõige parem tarbija jaoks. Uus toode peab aitama kokku hoida kliendi raha, aega ja muid kulusid.“