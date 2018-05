Kindel IT-partner on edu alus

Koostöö nii väikeste firmade kui ka suurte kontsernidega

Atea kliendid on nii väiksed ettevõtted kui ka suured kontsernid, kellele pakutakse lahendusi alates töökohaseadmetest kuni mahukate andmekeskusteni. Dell­EMC toodete baasil on IT-firma paigaldanud võrgulahenduse Tartu Ülikooli Kliinikumile ning tarninud mullu Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse projektis osaledes Eestimaa koolidesse tuhandeid Delli sülearvuteid. DellEMC serverilahendused on Ateast saanud näiteks Eesti Energia ja Pipedrive.

Koostöö DellEMCga on Štšerbjuki hinnangul olnud väga tulemuslik: „Atea on Eesti turul suurim DellEMC toodete ja lahenduste pakkuja, müües eelmisel aastal Dell­EMC lahendusi üle 4 miljoni euro eest. Kokku oli Atea Eesti 2017. aasta käive 22,4 miljonit, mis tähendab, et DellEMC on meie portfellis olulisel kohal ning keskendume järjepidevalt partnersuhte hoidmisele ja arendamisele.“

Tihti tuleb ette, et klient otsib lahendust, mida turul otseselt ei pakuta. Atea portfellis on lisaks DellEMC-le veel 10 tugevat partnerit, tänu millele leitakse alati võimalus uudsete ideede elluviimiseks. „Tahaksime oma klientidele südamele panna, kui tähtis on valida endal hea partner, kes oskab pakkuda parimaid lahendusi ja kellega koos oma ettevõtte digitaliseerimisele kaasa aidata,“ selgitab Ruslan Štšerbjuk. „Saame siinkohal kindlasti abiks olla – alati tasub tulla küsima. Koostöös maailmatasemel tehnoloogiafirmadega soovib Atea olla kindel IT-partner ettevõtetele, kes tahavad oma äri kaasaegsete IT-lahenduste abil edendada ja leiavad, et sujuv IT-süsteemide toimimine tagab edu ka ärilises plaanis!”

Atea on üks suuremaid IT-teenuste ja terviklahenduste pakkujaid Balti- ja Põhjamaades, tegutsedes Norras, Rootsis, Taanis, Soomes, Leedus, Lätis ja Eestis. Ateal on kokku 87 kontorit ning ettevõttes töötab üle 6900 inimese. Atea Eestis töötab 64 inimest.

