Aasta auto 2018 a la country-gourmet

Intelligentne vedrustus ja nelikvedu

TASUB TEADA Opel Insignia Country Tourer 2,0 DTH Start/Stop 8 AT

Mootor: 2,0 R4 turbodiisel, 1956 cm3

Võimsus: 170 hj

Pöördemoment: 400/1750–2500 Nm/rpm

Tippkiirus: 218 km/h

Aeg 0–100 km/h: 9,4 s

Keskmine kütusekulu: 6,0 l/100 km

Käigukast: 8 AT

Kaubaruumi maht: 560–1665 l

Mudeli hind alates: 30 930 €

Opel Insignia Country Tourer hind alates: 24 500 € (1,5 Turbo bensiin 140 hj)

Allikas: www.opel.ee

Paar nähtust, millel pikemalt peatuda, selle auto juures aga siiski on ning mõlemad nad on otsesemalt või kaudsemalt seotud sõiduga maastikul või metsavaheteel. Esiteks muidugi vedrustus. Kehvad teed eeldavad pehmemat kulgemist ning selleks on Country Toureril saadaval FlexRide’i intelligentne vedrustus. Saadaval on kolm erinevat asendit, mis vastavalt teeoludele kohandab lisaks vedrustusele ka rooli, gaasipedaali, automaatkäigukasti ja veojõukontrolli tööd.

FlexRide andurid jälgivad pidevalt teepinda ja auto liikumist ning need seadistavad amortisaatoreid 500 korda sekundis. Standard-režiimis kohandub süsteem vastavalt teeoludele ja juhi sõidustiilile ise, Tour-asend muudab auto pehmemaks ja mugavamaks ning Sport vastupidi jäigemaks ja sportlikumaks. Igatahes on metsavahelisel teel Tour-asendis sõitmine tõeline lust ning tavamudelist 25 mm kõrgem kliirens muudab selle ka piisavalt muretuks ning turvaliseks. Kurvilisel teel Sport-asendis kiiremat sõitu tehes suudab auto aga kõiki maasturigeene suurepäraselt varjata.

Teine huvitav nähtus on uus Twinsteri isekohanduv nelikvedu. See suudab jagada veojõudu mitte üksnes esi- ja tagasilla vahel (vajadusel kuni 100% sinna-tänna), vaid ka vasaku ja parema ratta vahel. Teisisõnu suudab ta suunata veojõu täpselt sellele rattale, millel on parajasti kõige parem haakumine. Sealjuures ei pidurda ta neid rattaid, millel haakumist ei ole, vaid suunab rohkem veojõudu neile, millel seda on.

Ja kui maastikusõidule juba jutt läks, siis loomulikult käivad asja juurde ka n-ö kõikjal sõitjale omased plastist koopaservad, hõbedased kaitsmed esi- ja tagapampri alaservas jms. Ehk kõik, mis country-teemaga kaasneb, on selle auto puhul olemas. Enamgi veel!