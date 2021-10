Miks minilao kasutamine on kasvav trend ja millal sina võid miniladu vajada?

Foto: Everaus Kinnisvara

Mis on pildil oleval cafe racer mootorrattal pistmist minilaoga? Nii mõndagi. Mõlema juured ulatuvad 60ndate algusesse – ühel Inglismaale, teisel USA-sse. Seotus seisneb aga ka selles, et minilaod on muuhulgas sobilikud motohuvilistele rataste ja muude hobitarvikute hoiustamiseks. Milleks veel miniladusid kasutatakse ja miks see on kasvav turg?

„Tõepoolest, minilaod on alguse saanud USA-st ja viimased enam kui paarkümmend aastat edukalt levinud ka Euroopas. Seejuures eesrindlikult just cafe racer sünnimaal Inglismaal”, alustas Everaus Kinnisvara tegevjuht Janar Muttik vestlust miniladudest. Muttiku sõnul dikteerib nõudlust miniladude järele linnastumine ja elatustaseme tõus, samuti on oma osa koroonapandeemial.

„Kodusest rutiinist tüdinenud pered on soetanud endale märksa enam hobivarustust ja kodu-aiatarvikuid, mille hoiustamiseks kodus aga ruumi napib. Samal ajal on toanurkadesse kuhjunud asjad, millel ei ole enam kohta, sest piiratud oludes tuli teha ruumi kodukontorile,“ rääkis Muttik, lisades, et ka ettevõtjate huvi miniladude vastu on kasvanud.

Miniladu on parim lahendus ettevõtjale, kelle vajadus kontoripinna järele on ajutiselt või alaliselt muutunud, kuid kelle kaubad ja äritarvikud vajavad siiski hoiukohta, samuti ettevõtjale, kelle kaubaladu vajab e-kaubanduse tähelennu tõttu kodukontorist väljakolimist. Janar Muttik Everaus Kinnisvara tegevjuht

„Turu kasvule annab hoogu sektori tehnoloogiline areng, mis võimaldab miniladusid üürida ja kasutada kontaktivabalt nutiseadmeid kasutades. Online broneerimine ja maksmine, iseteenindusautomaadid, automatiseeritud ligipääs, virtuaaltuurid on sektori olulisemad märksõnad,“ rääkis Muttik. „Kaasaegne laokompleks on puhas, soe ja ventileeritud ning asub kohas, kuhu on ka pimedamal ajal mugav ja turvaline minna. Ka eeltoodu soosib miniladude kasutamist.”

Everaus minilaod Peetris on puhtad, soojad ja ventileeritud, turvalised: videovalve nii sees kui ka väljas, ligipääs vaid valideeritud telefoninumbri kasutajatel, isiklik tabalukk, asukoht tiheasustusega hästi valgustatud piirkonnas. Foto: Everaus Kinnisvara

7 peamist olukorda, millal sinulgi tasub mõelda minilao kasutamisele

Remont kodus

Lagede värvimine, põrandate lihvimine, seinte tapeetimine vajab ruumi ja tekitab omajagu tolmu. Miniladu pakub ajutist peavarju sinu mööblile ja sisustusele remondi ajaks. Kui remonttööd on lõpetatud, saavad mööbel ja sisustus puhtalt ja tervelt koju naasta.

Kolimine uude koju

Senisest kodust välja kolimine ja uude koju sisse kolimine ei pruugi alati sujuda. Uue kodu valmimine või sisustamine võib viibida ja sinu asjad võivad vajada vahepeatuseks hoiukohta, milleks sobib miniladu.

Muutunud suhtestaatus

Suhte lõppemisel peab üks partneritest senisest ühisest kodust välja kolima ja leidma endale uue kodu. Uus kodu ei pruugi aga olla piisavalt suur või on juba sisustatud ning seetõttu on hädavajalik leida isiklikele asjadele kiiresti panipaik. Mure lahendab miniladu. Miniladu on lahendus ka vastupidisel juhul – kui üksteist leitakse ja koos elama asutakse, kuid kui ühine kodu ei ole piisavalt suur või on juba sisustatud.

Hooajatarvikud on kodus jalus

Sa ei vaja suusavarustust, uiske, kelku suvel ega aiatarvikuid, jalg- ja mootorratast, matkatarbeid talvel, mistõttu on hooajavälisel ajal tarvikud kodus jalus. Minilaod võimaldavad hooajatarvikuid hoiustada ajal, mil need pole aktiivses kasutuses.

Hobid ei mahu koju ära

Meil kõigil on hobid ja sageli rohkem kui üks – kes mängib golfi, kes surfab, kes kogub automudeleid, kes nukke. Mida teha, kui ühel hetkel kodus enam hobi jaoks ruumi ei ole? Kindlasti ei pea ruumipuuduse tõttu hobiga tegelemist lõpetama, sest hobiasjad saab hoiustada minilattu.

Ruum saab lihtsalt otsa

Otse öeldes: sinu kodu on rohkem väärt, kui olla panipaik! Sageli ei ole meil lihtsalt ruumi kõigi armsate või vajalike asjade jaoks, mida me tegelikult igal ajahetkel ei vaja, aga millest ei taha ka loobuda. Soovid hoida beebitarvikuid järgmise beebi jaoks? Tõstad pidevalt ühest kohast teise aurupesurit, mida reaalselt vajad vaid kord-kaks aastas? Ära lase oma kodul muutuda panipaigaks, vaid too asjad minilattu hoiule.

Äritarvikute ja kaubavarude hoiustamine

Äritegevusega kaasnevad tihtilugu kaubanäidised ja reklaamtooted, messi- ja esitlustarvikud ja muu inventar (sh jõuludekoratsioonid), mida ei kasutata igapäevaselt. Nende hoiustamine kontoris röövib liigselt kasulikku pinda, kuid lisa kontoripinna üürimine nende jaoks ei ole ka mõistlik. Minilaod on sellisel juhul ainuõige lahendus. Minilaod on asendamatud ka juhul, kui korraga peaks saabuma suurem hulk kaupa, mis tavapärasesse lattu ära ei mahu. Samuti juhul, kui pead kodukontoriga e-poodi ja on aeg kaubaladu kodust välja kolida.

Pildil 2.5m2 suurune miniladu nr 1039, mis mahutab näiteks 2 ratast, 8 hoiukasti, kodu-aiatarvikud ja muud väiksemad esemed. Foto: Everaus Kinnisvara

„Neile, kellel ei ole minilao kasutamise kogemust, võib tunduda, et minilaod on liiga väikesed. 2-3m2 suurusesse minilattu mahub aga üllatavalt palju ja nii mõnigi skeptik on pidanud tõdema, et just selles suuruses miniladu on paraja suurusega. Ka teenuse hind võib tunduda esmapilgul kõrge. Kui minilaos hoiustada vaid üht ratast, siis ehk tõesti, kuid reeglina on meil siiski enam asju, mis hoiukohta vajavad. Kui kohase suurusega ladu otstarbekalt kasutada ja arvestada sellega, et sinu kasutuses on 24/7 avatud soe ja turvaline ladu, mis jätab koju/kontorisse rohkem ruumi elamiseks/töötamiseks, siis on hind pakutava hüvega igati tasakaalus,“ selgitas Muttik eksiarvamustest rääkides.

Uuri lähemalt ja üüri ladu vaid mõne minutiga kontaktivabalt veebilehelt www.everausminilaod.ee

Miks valida Everaus minilaod? • 24/7 avatud • online üüriprotsess • paindlik üüriperiood • kontaktivaba ligipääs • tabaluku automaat • paraja suurusega (2-7,5m2) • suur valik (335 miniladu) • puhas, soe ja ventileeritud • turvaline • hea asukoht ja ligipääsetavus • hind vaid alates 45€ kuu

Loe lisaks Ärikinnisvarasektorisse sisenenud Everaus Kinnisvara avas Eesti suurima kontaktivaba minilaokompleksi