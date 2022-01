AUGA Group päästab ühe traktori kaupa maailma

AUGA patenteeritud disain lubab traktoril mahutada suuri biometaani gaasisilindreid. Traktor kasutab biometaani ja elektri hübriidkütusesüsteemi.

AUGA Group on Euroopa suurim orgaanilise toidu ettevõte, mis on vertikaalselt integreeritud (kõik tootmisahela lülid on toodud ühise omaniku kontrolli alla). 2021. aastal tutvustas ettevõte maailma esimest hübriidtraktorit professionaalseks põlluharimiseks, mis töötab biometaani ehk rohegaasi ja elektriga – AUGA M1.

Tegevjuht Kęstutis Juščius räägib ettevõtte jätkusuutlikkusest, tehnoloogilistest projektidest, mis raputavad kogu toidutööstuse tootmisahelat, ning uuest tootest, mis sõna otseses mõttes aitab päästa maailma.

Kas te saaksite natuke rääkida AUGA grupi ajaloost, miks te valisite jätkusuutlikkuse tee?

Me oleme orgaanilise toidu tootja nii-öelda otse põllult riiulile ning meie visioon on saada selliseks Agtech-ettevõtteks, mis loob jätkusuutlikke põlluharimismudeleid ja tehnoloogiaid, mida on vaja pakkumaks toitu ilma loodust kahjustamata.

Meie teekond algas kolm aastat tagasi, kui alustasime AUGA emissioonide mõõtmist ja olime lõpptulemustest täiesti šokeeritud. Põllumajanduslikud protsessid tekitavad üüratu koguse kasvuhoonegaaside heitmeid. Me avastasime, et kuigi tegeleme orgaanilise toidu põllumajanduslike protsessidega, tekitame me kliimale suurt negatiivset mõju.

Me tegime kindlaks, et meie tootmisprotsessidest tekitab kõige rohkem kasvuhoonegaaside heitmeid fossiilsete kütuste kasutamine põllumajanduses, veiste seedimisest tekkinud väljaheited ja mullaprotsessid. Ja turul lihtsalt polnud pakkuda lahendusi selle muutmiseks. Seepärast otsustasime ise haarata ohjad ja arendada jätkusuutliku põllumajanduse tehnoloogiaid, mis suudaksid tänapäevast toidutootmise ahelat raputada.

Nii et teie eesmärk oli vähendada emissioone?

Absoluutselt! Me hakkasime mõtlema, kas see on üldse võimalik ning kui jah, siis kuidas. Meie peamine eesmärk on luua tehnoloogilisi lahendusi, mis kõrvaldaksid kliimareostuse kogu toidutootmise ahela ulatuses.

AUGA esimene samm selle eesmärgi poole liikudes oli luua jätkusuutlikud masinad põllumajanduses kasutamiseks. Ja me tegime seda! 2021. aastal esitlesime maailma esimest hübriidtraktorit professionaalseks põlluharimiseks – AUGA M1.

Kas see tähendab, et kuni praeguseni polnud jätkusuutliku kütusega traktorid sobilikud professionaalseteks põlluharimistöödeks?

Eelmised katsed toota sarnaseid masinaid ebaõnnestusid peamiselt kahe probleemi tõttu: traktorid vajasid tankimist juba pärast kahte-kolme tundi ning polnud ühtegi majanduslikult head lahendust tankimaks neid alternatiivsete kütustega. Meie lahendasime tehnoloogilised kitsaskohad – tõime turule võimsa biometaani-elektri hübriidtraktori, mis on võimeline töötama järjest kuni 12 tundi ning millel on kergesti kasutatav uuesti tankimise lahendus kohapeal.

AUGA group’i tegevjuht Kęstutis Juščius Foto: Vladimiras Ivanovas

Turul on juba väiksemad jätkusuutlikud masinad, aga ei midagi nii suurt nagu meie traktor. Me ei arenda tehnoloogiat ainult sellepärast, et lahendada meie oma emissiooni mure ja täita oma lubadus saada täielikult süsihappegaasi-neutraalseks ettevõtteks aastaks 2030. Meie eesmärk on suurem – me püüdleme selle poole, et meie AUGA M1 ja muud arendusjärgus tehnoloogiad oleksid kättesaadavad kõikidele põllumeestele üle kogu maailma ning aitaksid seeläbi lahendada põllumajanduse saastamist kõikjal meie planeedil. Me oleme suur ettevõte ja me saame päriselt midagi muuta.

Kuidas see uus masin töötab?

AUGA patenteeritud disain lubab traktoril mahutada suuri biometaani gaasisilindreid. Traktor kasutab biometaani ja elektri hübriidkütusesüsteemi. Kui traktor töötab, siis biometaani baasil sisepõlemismootor tekitab energiat ning kannab selle otse üle elektrimootoritele, mis panevad omakorda rattad liikuma.

Kui töötada tavatingimustes, mis ei vaja suurt jõudu, talletab traktor ülejääva tekitatud energiavaru akudesse. Selline süsteem ei raiska energiat, kui jõudlus on madal, ja lubab kasutada suhteliselt väikest, aga efektiivset mootorit ning rakendada tohutut jõudu, kui seda vaja peaks minema.

Kas teie ökotraktor on juba praeguseks valmis või te alles arendate seda ning kas ta saab minna veel „rohelisemaks“?

Me ei seisa kunagi paigal, alati on midagi veel teha. Me oleme põllumajandusettevõte, millel on tehnoloogia startup’ile omane suhtumine luua suuremaid ja paremaid asju. Me oleme palganud suurepärase kõrgelt kvalifitseeritud inseneride meeskonna, kes töötavad kõvasti selle nimel, et luua lõpp-produkt, mis sobiks põllumajanduslikeks operatsioonideks, ning ka teisi tehnoloogiaid, mis aitavad vähendada emissioone kõikidel põllumeestel, kes tahavad töötada jätkusuutlikult.

Mida toob tulevik üldiselt põllumajandusele ja toidutööstusele?

Pole kahtlustki, et Euroopas tuleb seadusandlus, mis nõuab iga toidutoote etiketil emissioonide koguse väljatoomist, mis selle toote valmistamiseks kulus. See on ainult aja küsimus, millal see juhtub. Et olla tulevikus turul konkurentsivõimeline, peavad põllumehed töötama jätkusuutlikumalt. Meie aitame neil enda arendatud tehnoloogiatega juurutada jätkusuutlikumaid põlluharimise viise.

Kas lähitulevikus on teil veel mingeid põnevaid plaane?

AUGA grupi kindel plaan on saada maailma juhtivaks jätkusuutliku ja orgaanilise toidu tehnoloogia tootjaks, mis on ka välja toodud meie strateegias. Täna arendame me jätkuvalt oma esimest traktori prototüüpi ning ka spetsiaalset söödatehnoloogiat, mis aitab vähendada mäletsejatest tekkivat metaaniemissiooni.

Me oleme nii-öelda suures liivakastis, kus me saame kiirelt viia läbi suuremahulisi teste ja uuringuid, kasutades omaenda ressursse. Ma usun, et me saame luua palju rohkem väärtust, kui me ei ole lihtsalt üks põllumajandusettevõte, vaid me arendame ja jagame oma tehnoloogiat kõikide põllumeestega üle maailma. See on suur võimalus meie praegustele ja tulevastele investoritele, kes tahavad panustada sellesse muutusesse.

Ettevõtte strateegias mainitakse aktsionäride kasu. Kas saaksite sellest rohkem rääkida?

See on jätkusuutlike fondide ja jätkusuutlikkusse investeerimise suur hetketrend. Usume, et jätkusuutlikud investorid mahuvad ilusti meie portfooliosse. AUGA Group soovib saada Agtech-ettevõtteks – täna mitmekesistame oma sissetulekuid, kasvatame oma tarbekaupade müüki ja siseneme Agtech-segmenti, nii et kõikuv põllumajanduse käekäik on muutumas meie pikaajaliste eesmärkide taustal järjest ebaolulisemaks.

Oma strateegia rakendamise perioodil (aastani 2025) plaanime me tõsta ettevõtte väärtust 3 korda. See koos võimalusega panustada tõelisse muutusesse üle kogu maailma on investoritele suure väärtusega.

AUGA Group • Asub Leedus • AUGA M1 traktorit esitleti ajakirjas Forbes • On noteeritud Nasdaqi Vilniuse börsil • Majandab ligemale 39 000 hektarit orgaaniliselt sertifitseeritud põllumaad ning on tööandja üle 1200 inimesele • On spetsialiseerunud põllukultuuride, piimalehmade ja seente kasvatamisele • Ettevõte toodab laia valikut orgaanilise toidu produkte ja ka tarbekaupu lõpptarbijale, kasutades selleks patenteeritud ja lepingulist tootmist • Arendab ka teisi jätkusuutlikke uuendusi: emissioone vähendavat söödatehnoloogiat ja jätkusuutlikku põllusaaduste süsteemi • Ettevõte ekspordib oma tooteid rohkem kui 30 riiki üle kogu maailma