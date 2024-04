Saated

Raadiohitid: päikeserannik ning lootustandvad aktsiad

Kinnisvarabüroo Uus Maa juhatuse liige Jaanus Laugus annab praktilisi nõuandeid, kuidas orienteeruda Hispaania kinnisvaraturul. Foto: Julia Laidvee

Lõppeva nädala raadiohitid olid saated, kus räägiti kinnisvara omamisest Hispaanias ning tehti börsiprognoose.

Päikeserannikule kinnisvara ostjad kõõluvad hinnaga turu haripunktis

Kinnisvarabüroo Uus Maa juhatuse liige Jaanus Laugus annab praktilisi nõuandeid, kuidas orienteeruda Hispaania kinnisvaraturul ja milliste riskidega sealjuures kindlasti tuleb arvestada. Saates tulevad käsitlemisele nii sealsete investeeringute positiivsed kui ka esmapilgul varju jäävad, aga kriitiliselt tähtsad nüansid.

Saatejuht on Jana Saarkoppel.

Aktsiaturu potentsiaal on kolmes sektoris

Majandusteadlane ja investor Tarvo Vaarmets vaatab praegu aktsiaturul suure laenuvajadusega ettevõtete poole, sest kui intressimäärad alla tulevad, võidavad just need sektorid.

“Euroopas ma olen ostnud ühte kinnisvarafondi vaikselt juurde, aga samamoodi ma usun, et energiasektor võib olla päris huvitav koht, mis on praegu üsna alla tambitud,” märkis Vaarmets Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Küsis Juhan Lang.

Madis Toomsalu: pankrottide ja töötute arv kasvab veel

Äripäeva hommikuprogrammis ütleb Madis Toomsalu,e t kuigi sel aastal võime näha kvartali lõikes majanduskasvugi, siis enne seda lähevad numbrid veel nukramaks, rääkis LHV Groupi juht Madis Toomsalu.

Tema kinnitusel puudutab see pankrottide arvu ja võib-olla ka töötuse määra.

Ta loetles, et nii eratarbimise kui ka investeeringute maht seisab praegu paigal või langeb ning majanduse reaalkasv on miinuses.

Toomsalu lisas aga, et statistikasse jõuavad muutused viiteajaga ning jälgima peab ka inimeste käitumist, mille puhul tuleb pööre enne, kui see numbritesse jõuab. Ta usub, et sel aastal näeme veel kvartalit, kus majandus kasvab.

Küsis Lauri Leet.

Majanduslanguse põhi on läbitud, näeme elavnemise märke

Tööturg on jätkuvalt tugev, ettevõtete investeerimiskindlus on stabiliseerumas, teeninduses on kindlus juba kasvamas, Eesti peamisel eksporditurul Rootsis on tarbijakindlus taastumas, loetles SEB Eesti juht Allan Parik positiivseid märke.

“Tundub, et majanduslanguse põhi on läbitud ja on esimesed märgid teatavast elavnemisest,” rääkis Parik Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus rääkis Parik pikemalt nii Eesti majanduse olukorrast kui ka SEB esimese kvartali tulemustest. Seejuures tuli juttu laenuturust, intressimääradest ja dividendidest.

Küsis Juhan Lang.

Magamata juhid. Iga teine unetu on stressis ja ületöötanud

Lausa 150 000 eestlast vajab sõba silmale saamiseks abi ravimitest. Unenõustaja Kene Verniku kogemusel on suur unetuse põhjustaja liigne töötamine ja murelik meel.

Ta ütleb, et tööst tingitud stressi tõttu põeb unetust koguni iga teine inimene, kes tema vastuvõtule pöördub. Unega kimpus olevaid patsiente on kõiksugustelt erialadelt, kuid eeskätt pöörduvad inimesed, kellel on vastutusrikkad positsioonid, näiteks tippjuhid.

Saates „Äripäeva fookuses“ jagab Vernik, millist und häirib õhtuti pokaali alkoholi joomine, mis on unetuse lühiajalised ja pikaajalised mõjud tervisele ning miks ei piisa ravimitest unetuse ravimiseks.

Saatejuht on Eget Velleste.