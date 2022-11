Ideid ettevõtjatele jooksvate kulude rahastamiseks

Foto: rawpixel.com

Hetkel, kui energiahinnad on laes ja majanduskasv aeglustub, otsustavad paljud väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted käibekapitali tagamiseks tavalaenu asemel ettetasutud arvete teenuse ehk faktooringu kasuks. Panka pole selleks tarvis minnagi, sest leidub lihtsam lahendus.

Baltikumi pangandusvälise finantseerimise liider SME Finance pakub nimetatud teenuseid kiiremini ja tunduvalt väiksemate sekeldustega. Faktooring on ettevõtte poolt enda ostjatele väljastatud arvete ettetasumine ehk teisisõnu arvete rahastamine. Ettevõte saab tarnitud kauba või osutatud teenuse eest raha kohe kätte ega pea ootama kliendiga kokkulepitud maksetähtaega ning seisma silmitsi ebameeldivustega, kui ostja maksega hilineb. Kuna aeg on raha, pole vaja pikalt mõelda, miks teenus on vajalik ja populaarne. Faktooring aitab kliendil nii aega kui ka raha kokku hoida, aga teinekord ka tülikatest maksmata arvetega seotud sekeldustest päästa.

Faktooringutüüpe on neli

Just endale sobiva variandi leiab nelja erineva variandi hulgast iga klient. „Klassikalist faktooringut kasutatakse juhul, kui ettevõtte kliendid tegutsevad nendega samas riigis, ja ekspordifaktooringut välisturu partneritega tegeledes,“ selgitab SME Finance Eesti ettevõtte tegevjuht Reelika Sõnitsar.

Ostufaktooring aitab pikema makseajaga varustajatelt toodete muretsemisel ning varjatud faktooring sobib siis, kui ei soovi oma kliente faktooringust teavitada. „Meie selgeks konkurentsieeliseks on tõsiasi, et pakume ostja makseriski maandamise võimalust krediidikindlustuse kaudu,“ toob tegevjuht välja.

Koostööd tehakse koguni nelja usaldusväärse krediidikindlustusseltsiga – Atradius, Euler Hermes, Coface ja Kredex Krediidikindlustus. „Partnerite rohkus krediidikindlustuse pakkujate seas suurendab tõenäosust, et meil õnnestub enda kliendi ostjale soovitud krediidilimiiti pakkuda,“ tõdeb Sõnitsar. „Lepingu sõlmime 12 kuuks, mis tagab kliendile kokkulepitud hinna ja tingimustega rahastuse terveks aastaks!“

Laenu saavad mistahes sektoris tegutsevad ettevõtted

Loomulikult on üks variant ka käibekapitalilaen ja SME Finance pakub seda nii tagatisega kui ka tagamata. „Meie ettevõtte missioon on aidata väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel kasvada,“ sõnab tegevjuht. „Iga päev töötab pikaajalise finantssektori kogemusega professionaalide meeskond selle nimel, et olla enda klientidele usaldusväärne ning paindlik partner.“

„Läheneme kõigile väljakutsetele kliendikeskselt,“ kirjeldab Sõnitsar. „Lisaks proovime teha kogu protsessi taotlejale nii lihtsaks, kui vähegi võimalik.“ Kuni 100 000 euro suurustele taotlustele on võimalik juba täna nii vastus kui ka otsus saada vaid ühe päeva jooksul ja töö käib selle nimel, et juba järgmise aastanumbri sees pakkuda võimalust, kus nimetatud summas saabuks otsus juba täiesti automaatselt!

„Kuna SME Finance’il puuduvad ranged reeglid ja piirangud, siis oleme valmis ühes ettevõtjaga just nendele sobiliku lahenduse üheskoos välja mõtlema. Meie eeliseks on kiirus, paindlikkus ja lahendusele orienteeritus,“ loetleb Reelika Sõnitsar. „Need pole pelgalt sõnakõlksud, vaid meie deviis!“

Nii saabki esmase taotluse esitada mugavalt, järgides allpool olevat infot.

Faktooring

Ettevõtte väljastatud arvete ettetasumine. 30päevase maksetähtajaga arve finantseerimise kulu on vaid 1% arve summast. „See sisaldab ka krediidikindlustuse maksumust,“ lisab Sõnitsar.

Taotluse saab täita siin: www.smefinance.eu/et/faktooring

Käibekapitalilaen

SME Finance on fookustatud pakkuma VKE-sektorile lahendusi enamasti 1 tööpäeva jooksul, headel tingimustel ja laenuperioodiga 1–5 aastat. „Pakume kuni 25 000 euro suurust käibekapitalilaenu 12% suuruse intressiga ning seda vaid käenduse tagatisel,“ toob tegevjuht näite.

Taotluse saab täita siin: www.smefinance.eu/et/arilaenud