Põllumehed saavad kehva ilma toetust

Riigikogu maaelukomisjoni tänasel istungil oli tähelepanu keskmes erakorraline toetus põllumeestele ebasoodsatest ilmastikuoludest tuleneva kahju hüvitamiseks.

Euroopa Komisjoni otsusega on Eestile ilmakahjude katteks eraldatud 1,34 miljoni eurot seoses külvamata jäänud või kahjustada saanud talivilja pindadega, millele lisaks on liikmesriikidele antud õigus lisada riigieelarvest sama palju toetust.

"Erakorralise toetuse eraldamine on hea uudis meie taimekasvatussektorile. Lähiajal konsulteerime sektoriga toetuse jaotuspõhimõtete üle," sõnas maaeluminister Tarmo Tamm.

Maaelukomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on vaja kiiresti langetada otsused riigi poolt võimaliku täiendava raha eraldamise ja toetuse jagamise protsessi kohta. "Oluline on, et põllumajandustootjad saaksid toetuse kätte kiiresti," ütles Kokk. Ta lisas, et kui riik leiab võimalusi täiendavaks riigipoolseks rahaliseks toetuseks, siis ei tohiks unustada ka keeruliste ilmastikutingimuste tõttu kahju kannatanud kaun- ja köögiviljade ning kartulikasvatusega tegelevaid põllumehi.

Erakorralisest toetusest 9,1 miljonit eurot saab Leedu, 3,5 miljonit eurot Läti, 1,3 miljonit eurot Eesti ja 1,1 miljonit eurot Soome.