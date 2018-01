Nobeli laureaat tuleb Eestisse kõnelema

Eesti Majandusteaduse Selts ja Estonian Business School korraldavad 25.–26. jaanuaril EMSi aastakonverentsi, mille peaesineja on Nobeli majanduspreemia laureaat Bengt Holmström, kelle uurimustöö keskendub töötajate ja lepingupartnerite motiveerimisele.

Eesti Majandusteaduse Seltsi president Meelis Kitsing sõnas, et see on esimene kord, kui Eesti teadusseltsi konverentsil esineb Nobeli majanduspreemia laureaat. "Bengt Holmströmi Nobeli töö ja konverentsi loengu teema "Beyond Pay for Performance" puudutab otseselt firmajuhte ja töötajaid, kuna toob välja lepinguteooria mudeli, mille alusel muuta ettevõtte ja töötajate või teiste lepingupartnerite töö efektiivsemaks erinevate motivaatorite abil," lisas Kitsing.

Konverentsi peaesineja Soome päritolu teadlane Bengt Holmström töötab USA Cambridge'i Massachusetts Institute of Technology professorina. Holmström sai 2016. aastal Nobeli majanduspreemia, arendades lepinguteooriat, mis analüüsib lepingute ja tasustamismudelite koostamist eesmärgiga panna lepingu osapooled tööle maksimaalse efektiivsusega.