Tartu kesklinna kerkib uus kõrghoone

Täna leppis Tartu linnavalitsus kokku ja määras Paju tänavale kõrghoone ehituse projekteerimise tingimused, teatas linnavalitsus.

Emajõe, Sõpruse silla, Pika ja Fortuuna tänavaga piiratud alale aadressile Paju 2 on kavas ehitada ärihoone. Täna vastu võetud projekteerimistingimustega täpsusti arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi: hoone korruste arvu ja 0-kõrgust. Detailplaneeringu järgi on hoone kõrguseks lubatud 55 m, absoluutkõrguseks 89,5 m ja korruste arvuks 15. Hoone ühe- kuni kolmekorruselise osa maksimaalne absoluutkõrgus on 46,5 m.

Linnavalitsus teatas, et tingimuste taotleja soovis muuta korruste arvu – ehitada 15 asemel 16 korrust, jättes hoone absoluutkõrguse samaks. Detailplaneeringus toodud hoone suurim lubatud absoluutkõrgus võimaldab paigutada etteantud mahtu 16 korrust ning see ei mõjuta visuaalselt hoone tajumist linnaruumis, põhjendas linnavalitsus oma otsust.