Indrek Kasela: Saaremaast võiks saada luksussaar

Saaremaal elav ja end seega poolsaarlaseks nimetav Indrek Kasela leiab, et Tallinn on suhteliselt tuksis, ning tema idee Saaremaa 3.0 muudaks meie suurima saare korraliku turundamise korral sama kõrgelt hinnatuks kui Gotlandi.

“Tallinn on suhteliselt tuksis, aga meil on pärast haldusreformi lõpuks ometi üks vald – saame teha asju koos, turundada koos ja meil on selleks kõigeks palju paremad võimalused,” leidis investor ja toiduainetetööstuse kontserni PRFood juhatuse liige Kasela. Saaremaa ettevõtjate liidu, Kadi raadio ja Saarte Hääle konverentsil “Suur on väike, väike on suur?” esinenud Kasela sõnul võib Saaremaa vabalt olla sama kõrgelt hinnatud, kui on Gotland.

Fakt on Kasela hinnangul, et juba praegu tehakse Saaremaal maailma parimaid kaatreid ja piimatooteid, siit tulevad ka parimad liha- ja kalatooted, kirjutas Saarte Hääl.

Kasela idee on teha Saaremaast n-ö luksussaar, kus tulevadki välja vaid luksustooted, kus öömaja eest juletakse küsida korralikku summat ja kuhu on olemas korralikud ühendused. Seejuures mitte ainult adekvaatne lennuliin Kuressaare ja Tallinna vahel, vaid mitmed erinevad liinid Kuressaarde otse Helsingist, Stockholmist, Riiast ja mujalt.

Loe pikemalt Saarte Häälest.