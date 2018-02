Rakveres algas lihakombinaadi töötajate streik

Täna hommikul alustasid tähtajatu streigiga Rakvere lihatööstuse töötajad, Esialgsetel andmetel on streigiga ühinenud 24 töötajat 785 kombinaadi töötajast, ametiühingusse kuulub ettevõttes 90 inimest.

„Austame töötajate seadusejärgset õigust streikida, samas tuleb meeles pidada, et streik ei ole lahendus. Sellisel kujul töökatkestusel on mõju mitte ainult tootmisele vaid kogu meie töötajaskonnale, farmeritele, klientidele ning tarbijatele. Soovin tänada südamest kõiki neid töötajaid, kes on kogu selle protsessi vältel olnud kannatlikud ning ka täna toetavad tööandjat jätkates tööd. On heameel tõdeda, et nad moodustavad suure enamuse,“ ütles HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere.

Sügisest hoogu kogunud palgatüli Rakvere lihakombinaadi tapamaja töötajate ning HKScan Estonia vahel päädis lõpuks streigi alustamisega teisipäeva hommikul. Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson on öelnud, et tegemist on esimese suurema streigiga Eesti tööstussektoris. Samuti on see esimene tööseisak Rakvere lihakombinaadi ajaloos.

Veel esmaspäeval lootsid ametiühingute esindajad, et ettevõtte juhtkond teeb viimasel hetkel täiendava pakkumise, kuid juhtkond sellest võimalusest loobus. ”Kahjuks ei ole me näinud ametiühingu poolt mingit mõistmist või tahtmist kokkulepet saavutada," kommenteeris Anne Mere esmaspäeval.

Tapamaja töötajad nõuavad oma põhitunnipalga tõstmist 16 protsendi kaupa 1. veebruarist 4,34 eurole ja alates 1. juulist 5,03 eurole. Eeldatavalt saab tapatsehhi loomade töötlemise liinitöötajate kuutöötasuks olema sel juhul alates 2018. aasta veebruarist keskmiselt 1079 eurot ja alates 1. juulist 2018 1195 eurot, teatasid töötajate esindajad.

Streigiga liitujate arv on ebaselge

HKScani juhtkond on seni rõhutanud, et on ikka veel teadmata, kui palju töötajaid üldse streigiga ühineda kavatseb ning on omalt poolt kinnitanud, et ettevõtte palgasüsteem on kavas üle vaadata ning tõsta palgafondi 5 protsendi võrra.

Seda kui palju töötajaid lõpuks ühineb, saab teada tänase päeva jooksul. Veel esmaspäeval üteldi ametiühingust, et võib tulla 100-150 või rohkem inimest, teiste seas on katlamaja töötajad öelnud, et ollakse valmis kaasa lööma, teised osakonnad veel mõtlevad, kes toetavad streigil osalemisega, kes muul viisil, rääkis ametiühingu organisatsioonisekretär Artjom Arhangelski esmaspäeval.

Ka jälgib asjade käekäiku pingsalt HKScani Soome emafirma ametiühingute esindajad, kellega siinsed organisaatorid tihedat kontakti hoiavad ning kes saabuvad ka streigi toetuseks korraldatavale piketile. "Nad on valmis siinset tegevust toetama ning survestama ka ettevõtte juhtkonda Soomes, kuid see sõltub juba täpsemalt meie inimestest ja siinse streigi käekäigust," ütles Arhangelski.

Toetusstreike väljakuulutatud ei ole

Kas mõni ametiühingute haruliit kavatseb toetuseks streikida, teada ei ole, kuid igal juhul nõuab see seaduse järgi kolmepäevalist etteteatamist. Haruliidud on Arhangelski sõnul lubanud Rakvere streiki toetada nii rahaliselt streigifondi panustades kui ka pikettidel osalemisega.

Piketid toimuvad Tartu kesklinnas ja Pärnus Martensi väljakul, lisaks algab pikett Rakveres lihatööstuse juures, mis kestab kuni streigi lõpuni. Pikettidel osalemisest on teada andnud Ametiühingute Keskliidu juhatus, kaevandustöötajad, transporditöötajad, industriaal- ja metallitöötajad, raudteelased, meremehed, energeetikud, riigitöötajad ja tervishoiutöötajad.

Esmaspäeval tekkis streiki kavandatavate töötajate seas ka kartus, et ettevõte ei lubagi kombinaadi juures piketti korraldada, sest paigaldati uusi keelumärke, mis sõnaselgelt keelasid ilma ettevõtte loata territooriumile siseneda ja seal jalgsi liigelda.

HKScani kinnitas omalt poolt, et piketti keelata ei kavatseta. ”HKScan Estonia territooriumile paigaldati tõepoolest täiendavad sildid, mille eesmärk on territooriumi märgistada. Kuna ametiühing on kinnitanud avaliku ja õiguskorra tagamise koosoleku ajal, siis ei pea me vajalikuks antud koosoleku takistamist,” selgitas Anne Mere.