Soome HKScani ametiühing: toetame Rakveres streikijaid

Rakvere lihakombinaadis on streik.

Soome HKScani usaldusisikud ja sealne toiduainetöötajate ametiühing SEL toetavad Rakveres streikivaid töölisi ja avaldavad tööseisakule toetust.

Soome ametiühingute esindajad avaldasid toetust pressiteate vahendusel , milles nad selgitavad Soome avalikkusele, et Rakvere lihakombinaadi tapamaja töötajad alustasid teisipäeval streiki pärast seda, kui tehase juhtkond keeldus nende nõudmistega arvestamast. Töövõtjad olid nõus lepitaja pakutud ettepanekutega, tööandja aga ei olnud, märkis Soome liit.

Streik vastab kõigiti Eesti seadustele, kuid töötajad on saanud tunda tagakiusamist, näiteks ähvardas tööandja streikijaid teatud tagajärgedega, kirjutavad ametiühingud. Rakvere lihakombinaadi juhtkond olevat ka lubanud hakata tooma liha Lätist, kui töötajad streikimist jätkavad, jätkub soomlaste pöördumine.

Soome ametiühingute hinnangul on Eesti tööandja tegevus lubamatu ning põhjanaabrite AÜd lubavad seista eestlaste seljataga ning vajadusel neid igati aidata.

„On oluline, et te ei allu tööandja ähvardustele, vaid seisaksite kindlalt selle eest, et teil oleks ametiühingusse kuulumise õigus ja et tööandja võtaks teid kui läbirääkimiste võrdset osapoolt,“ kirjutasid Soome ametiühingud oma toetusavalduses Rakvere streikijatele.

Toiduainetööstuste AÜ nimel kirjutasid Rakvere streigi toetusavaldusele alla esimees Veli-Matti Kuntonen ja sekretär Henri Lindholm, samuti HKScani Soome töötajate usaldusisikud Eira Ylitalo-Salo (Eura ja Rauma), Tommi Stenberg (Forssa), Ville Vatka (Vantaa), Miika Homin (Outokumpu), Jarno Pystynen (Mikkeli) ja Petteri Honkanen (Paimio) ning Euroopa ametiühingute EWC esindajad Taina Jakonen ja Karol Kula.

Rakvere lihakombinaadis algas 6. veebruaril tähtajatu streik, milles osalejad nõuavad 16 protsenti palgatõusu 1. veebruarist, mis annab tunnitasuks 4,34 eurot brutona, ning 16 protsenti palgalisa juulist, mis annab tunnitasuks 5,03 eurot bruto.