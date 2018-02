Läti SEB ökonomist: seni on meil liiga vähe fakte

Äripäeva sõsarväljaanne Delovõje Vedomosti uuris Riias Läti SEB ökonomistilt Dainis Gaðpuitiselt, milline on viimaste arengute mõju Läti majandusele ja pangandussüsteemile.

Retsessiooni tõenäosus on alati olemas. Kuid praegu pole mingeid märke, mis sellele viitaksid. Pankade tervis on hea. Järelevalveorganid reageerivad hiljutistele sündmustele parimal viisil. Kõigist nendest sündmustest said suurimat kahju mitteresidendid. See on täiesti teine lugu, kui oleks tekkinud probleeme mõne suurpangaga, mis teenindab Läti kodanikke.

Öeldakse, et Skandinaavia pangad on selles olukorras suurimad võitjad – hirmunud kliendid jooksevad teile üle.

See on tavaline lugu: kõiges on süüdi välismaa pangad. Kuid tegelikult pole keegi huvitatud sellistest muudatustest turul. Niipalju kui mina tean, keskenduvad kohalikud pangad peamiselt kohalikele elanikele. On üksikuid erandeid, kuid tervikuna on Läti kapitalil pankade positsioon just selline. Nad ei taha riskida mainega ja siduda ennast mitteresidentidega. Seepärast on fookus väga kitsas – kohalikud kliendid.

Kas ka pangandussüsteem kannatab nende keskpanga juhile esitatud süüdistuste pärast?

Praegu ei saa me teha mingeid järeldusi, sest fakte on väga vähe. Kas selline foto oli (keskpanga juht Ilmârs Rimðçviès kalaretkel kõrgete Venemaa tegelastega – toim) või ei olnud? Kas Rimðçviès on süüdi või mitte? Kui on süüdi, siis milles täpselt? Arvan, et see lugu määrib teatud määral avalike institutsioonide mainet, kuid mitte eriti palju. Toetus keskpangale on olnud alati väga kõrge. Nüüd võib see langeda. Kuid panga juhile esitatud süüdistus on samuti tekitanud palju vaidlusi. Kes teab, kuidas see kõik veel pöördub pärast seda, kui on teada rohkem fakte. Teatud tingimustel võib see asi usaldust keskpanga vastu isegi tõsta.

Kas pangandus vajaks veelgi rangemat regulatsiooni? Paljud lätlased imestavad, et kui oli rahapesu, siis kuidas valitsus lasi sellel sündida.

Mina pole inimene, kes sel teemal kohut mõistab. Võin öelda, et USA esitatud süüdistused on väga rängad. Mõne päeva või nädala pärast me mõistame, milles see iva on, mida saaks teha, et olukorda muuta. ABLV on ju väga huvitatud sellest, et kõik heastada. Ja alles siis me saame teha mingeid järeldusi selle kohta, kas oleks vaja lisaregulatsioone. Ja seda ei otsusta mina.