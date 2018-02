Kuula eksklusiivset intervjuud Tiit Ojasooga

Eksklusiivselt Äripäevale antud raadiousutluses räägib skandaalne lavastaja Tiit Ojasoo sellest, mismoodi on ta läbi elanud tema suhtes pärast 104 kirja alanud nõiajahti.

Kes kehtestas selle moraali, mille põhjal avalik kohtumõistmine käis? Kas see moraal on igavene või ajalik? Kuidas suhtuda loomingusse, kui looja on inimesena eksinud? Saates saame teada, kuidas sündis Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva peo lavastus. Juttu tuleb Eestist kui absoluutselt erilisest paigast maailmas, sõna võimust ja võimutusest, inimeseks olemise piiridest ja piiritusest – aga ka inimese haprusest, mida Ojasoo lavastajana iga päev lähedalt näeb.

