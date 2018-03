IT-firmad sõidavad Indiaga tutvuma

Tehnoloogiahiidude seas popp

Teiste seas kuulub delegatsiooni Jobbatical, mille äri seisneb ettevõtete ja tööjõu kokkuviimises. „Erinevalt levinud eel- ja väärarvamustest on India riik, kus on palju kõrgelt haritud tööjõudu. Nende inglise keele tase teeb silmad ette näiteks nii Hispaaniale, Prantsusmaale kui ka Hongkongile,“ märkis Jobbaticali asutaja Karoli Hindriks.

Mitu tehnoloogiahiidu, nagu Google, Adobe, Paypal ja teisedki, on avanud Indias kontori ning see tähendab, et nende IT-eksperdid on harjunud Lääne töökultuuriga, märkis Hinrikus. Jobbaticali statistika kohaselt olid just India tööotsijad 2017. aastal Jobbaticali platvormil tööotsijate jaoks kõige soovitumad – seda USA ja Eesti ees.

„Pole ka ime, sest Indias asuvad maailma tipptasemel tehnikaülikoolid – näiteks Delhi ülikooli on raskem sisse saada kui Harvardisse,“ tõdes Hindriks. Sealse tööjõu palkamise teeb tema sõnul atraktiivseks ka see, et indialased on nii elukeskkonna kui palga kontekstis meeleldi valmis kolima mujale. Näiteks keskmine tarkvaraarendaja palk Indias on 6000 dollarit aastas.

Lisaks Jobbaticalile osalevad ärivisiidil ka küberturbefirma Guardtime, finantstehnoloogiafirma Transfer Friend Group ning kergsõidukite digitaliseerimisega tegelev Comodule.

Uksed investoritele lahti