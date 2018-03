Elisa saavutas 5G testis hiigelkiiruse

Täna katsetas Elisa koostöös Huaweiga esimesena Baltikumis kiirust 5G standardile vastavas võrgus, saavutatud andmesidekiirus ulatus 1,8 gigabitini sekundis.

Katses saavutatud võrgukiirus ulatus 1,8 Gbit/s-ni, mis on mitu korda kiirem kui tänased keskmised 4G kiirused (80–150 Mbit/s). Testimiseks kasutati äsja Barcelona mobiilimessil esitletud maailma esimest 5G-koduruuterit.

Selleks et 5G jõuaks varsti klientideni, on oluline, et juba sel aastal jõuaksid Eestis oksjonile 700 MHz ja 3,5 GHz sagedused sarnaselt Põhjamaade ning Kesk-Euroopaga. „Oluline on, et Eesti ei jääks 5G-võrkude arendamisel teistest riikidest maha,“ rõhutas Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli.

5G teeb võimalikuks täiesti uut tüüpi rakenduste loomise, kus mobiilse interneti kiirus on kuni kümme korda suurem. Selline kiirus võimaldab edastada suuremaid andmemahtusid, mis omakorda annab võimaluse luua virtuaalset kogemust, mis vajavad suuremate andmehulkade edastamist.