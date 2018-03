FBI eksjuhi asetäitja vallandati vahetult enne pensionileminekut

Sessionsi sõnul on jõustub McCabe töölepingu lõpetamine koheselt. Ta lisas, et jõudis sellele otsusele pärast ulatuslikku ja õiglast uurimist.

Endisele asejuhile heideti muu seas ette ilma ametliku loata meediale info jagamist ning vande all ebasiiraste ütluste andmist.

McCabe lükkas oma avalduses süüdistused tagasi ning pidas seda president Donald Trumpi kättemaksuks FBI eksjuhi James Comey toetamise eest.

Tema hinnangul pole antud rünnak suunatud üksnes tema usaldusväärsuse nõrgestamiseks, vaid on osa laiemast rünnakust FBI, õiguskaitseorganite ja luureteenistuste vastu. McCabe advokaat Michael Bromwich märkis, et Sessions seati Valge Maja poolt sobimatu surve alla.

„Valge Maja sekkumine justiitsministeeriumi distsiplinaarmenetlusse on pretsedenditu, tohutult ebaõiglane ja ohtlik,“ märkis ta ametlikus teates.

McCabe vallandamine valab Tumpi ja USA luurekogukonna vahelistes pingetes veelgi õli tulle, vahendas Financial Times. Ametist tagandamine võib väljaande teatel tähendada seda, et enam kui 20 aastat FBI ridades töötanud McCabe ei pruugi saada täies ulatuses riiklikku pensioni.

Otsust McCabe vallandada kiitis eile öösel Twitteri vahendusel ka Trump ise, nimetades seda heaks päevaks demokraatiale.

Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI - A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI!