Hiilgav tootlus Indiast – on see võimalik?

Investor peaks riski hajutama vastavalt enda taluvusele ja valima sobiva fondi. “Kui tahta üldiselt panustada sellele teesile, et arenevad turud kasvavad kiiremini ja pakuvad suuremat tootlust, siis tasuks kaaluda laiapõhjalist investeeringut, sest kunagi ei või teada, milline regioon paremini toodab,“ ütles Vähi, kuid lisas, et kuna kõik arenevad turud ei tee sama head tootlust ja seetõttu, tahtes kindlat vaadet võtta, peaks valima kitsama fondi.

Oluline on ka valuutarisk. „Tugeva börsitootluse võib ära süüa sealse valuuta märkimisväärne nõrgenemine. See on faktor, millega arvestada, aga rahvusvaheliselt investeerides on tegu ka paratamatusega. Valuutarisk on sellistes investeeringutes lihtsalt üks komponent tururiskist ega peaks ilmselt iseenesest olema piisav põhjus, et jätta raha globaalselt paigutamata,“ ütles vähi.

Kõrged tegutsemisbarjäärid

Indias tegutsevad börsiettevõtted on pidanud rinda pistma kehva infrastruktuuriga. Miljonite klientideni on võimalik jõuda ainult mööda jalgteed. Uute ja säravate kontorihoonete kõrval asuvad avatud kanalisatsioonikraavid ja lokkab mustus. Logistikavõrgu ülesehitamine võib võtta 10–20 aastat. Kapitali ja maa saamine uue ettevõtte alustamiseks võib olla erakordselt raske, kuid see hoiab mingil määral eemal ka konkurentsi. Näiteks suurimal autotootjal Maruti-Suzukil on kolm korda rohkem esindusi kui lähimal konkurendil.

India majandus on maailmas suuruselt seitsmes ning börs suuruselt üheksas. Kuid maa ise ei ole selline nagu ükski teine suur majandus. Varimajandus moodustab ligikaudu 50% kogu majandusest, 80–90% töökohtadest ja 90% firmadest, kirjutab The Economist. Maailmapanga koostatud äritegemise lihtsuse edetabelis asub India 130. kohal.

Raha hakkas hulgaliselt börsile voolama pärast 2016. aasta lõpus, mil kehtivuse kaotasid 500- ja 1000ruupiased kupüürid. See tõmbas majandusele mõneks ajaks piduri peale. Inimesed olid sunnitud kasutud kupüürid panka viima ning pangahoiuste maht kasvas keskpanga hinnangul umbkaudu 43–66 miljardit dollarit, kirjutab Financial Times.

Suur osa rahast leidis tee investeerimisfondidesse, kuhu eelmise aasta üheksa kuu jooksul liikus 62 miljardit dollarit. Samal perioodil aasta varem kaotasid fondid 30,8 miljardi dollari jagu raha.

Järgmise löögina majandusele tuli üleriigiliselt kehtestatud käibemaks. Jõustatud maks on peale esialgse segaduse loonud Indiast esimest korda ühtse turu. Tugevam järelevalve ja soodustused maksukuulekatele ettevõtetele innustasid seni varimajanduses toimetanud äridega vähem tegelema.

Ühed võitjad sellest olid börsil noteeritud ettevõtted, kes ei saanud endale varimajanduses osalemist lubada, kuid pidid samas konkureerima ebaausate ettevõtetega. Võitjana tuuakse välja näiteks nii toidu- kui ka terasetootjad ning ka näiteks ettevõte Titan, Tata konglomeraadi juveeliäri, mille aktsia on alates eelmise aasta juulist tõusnud ligi 70 protsenti. Väljavaate suhtes on positiivne olnud ka turg, praegu on Titani P/E suhe 112.