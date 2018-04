Vene oligarh müüs tüki oma NBA klubist Alibaba juhile

Vene oligarh Mihhail Prohhorov müüs talle kuuluvast NBA korvpalliklubist Brooklyn Nets 49% Alibaba kaasasutajale ja asepresidendile Joe Tsaile, teatas klubi.

Onexim Sports and Entertainment jääb endiselt Brooklyn Netsi kodustaadioni omanikuks, teatas klubi. Praeguse tehinguga omandas Tsai optsiooni osta 2021. aastal Prohhorovilt välja täiendavalt aktsiaid, et saada kontrollpakett.

Varem New Yorgis elanud Kanada kodakondsusega Tsai sõnul on talle see kant „eriliselt lähedane“ ning ta lisas, et talle „imponeerib Prohhorovi tegevus“. Alibaba asepresident avaldas lootust, et tehinguga aitab ta kaasa NBA ja Brooklyn Netsi populaarsuse kasvule.

Sellest, et Brooklyn Nets otsib 49% aktsiapakile ostjat, hakati rääkima juba eelmise aasta aprillis. Prohhorovi esindaja ütles toona, et müügiotsus võeti vastu 2016. aasta lõpus. Prohhorov ise ostis 80% Netsi aktsiatest 2009. aastal, makstes paketi eest 220 miljonit eurot. Klubi ainuomanikuks sai ta 2015. aastal.

Vene oligarh on NBAsse kuuluva klubi esimene välismaa omanik.