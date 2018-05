Milrem LCMi etteotsa astub Ingvar Pärnamäe

"Pärnamäel on tugev kogemustepagas ning konkreetsed saavutused tööprotsesside ja organisatsioonide arendamisel. Me oleme kindlad, et ta suudab viia Milrem LCMi uuele tasemele ning laiendada remondi ja hoolduse alast tegevust kooskõlas meie strateegiaga," ütles pressiteate vahendusel Patria Groupi rahvusvahelise partnerluse juht Jukka Holkeri.

Milrem LCM on Soome kaitsetööstusettevõtte Patria tütarettevõte. Patriale kuulub 60% Milrem LCM’ist ning 40% kuulub Eesti ettevõttele Mootor Grupp. Milrem LCM pakub teenuseid kaitse- ja julgeolekutööstuse valdkonnas, osutades elutsüklihaldusteenust soomukitele, raskeveokitele, relvasüsteemidele ja muule kaitsevarustusele. Ettevõte osutab remondi- ja hooldusteenust Eesti Kaitseväe XA-180 ja XA-188 soomukitele ning teistele masinatele Tallinnas ja Võrus.