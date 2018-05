Eesti 200 kaubamärgi omanikud seda ei müü

Aastal 2016 Eesti 200 kaubamärgina registreerinud Kärt Summatavet ja Mart Meri teatasid täna, et nad ei loobu sellest.

Liikumise Eesti 200 sihtide hulka ei kuulu kaubamärgi nr 54336 mahamüümine, loovutamine või liidendamine kellegi teise huvides, vahendas ERRi uudisteportaal Summataveti ja Meri teadet. Nad lisasid, et Eesti 200 esmaseks konkreetseks sihiks on jätkata Eesti Kultuuritegijate Mälupanga tegevusi MTÜ Eesti Kultuur 200 koordineerimisel.

Vaidlus algas, kui viis erinevatel elualadel tegutsevat inimest esitasid mai alguses manifesti, mille nimeks on Eesti 200. Manifesti üks autoritest

Kristina Kallas ütles ERRile, et nad ei pahatahtlikult kellegi teise kaubamärki kasutanud. "Ma loodan, et me saame nendega koostööd teha. Nende algatus on ju ka väga tervitatav. Kahju, et sellest varem laiemalt teada ei olnud," vahendas ERRi uudisteportaal Kallase sõnu.