Optimistliku IMFi õpetussõnad Eestile

Rahvusvhaeline Valuutafond (IMF) oli enda iga-aastases majandusülevaates Eesti majanduse väljavaate suhtes optimistlik, ent hoiatas ebavajalike investeeringutega ehitussektori ülemäärase suurendamise ning avaliku sektori palgaralli eest.

IMFi aluslepingud näevad ette, et fond peab iga liikmesriigiga regulaarseid konsultatsioone. Niisiis saabuvad iga-aastaselt ka Eestisse IMFi eksperdid, kes peavad nõu valitsuse ja kohalike ekspertidega. Selle baasil koostab töörühm aruande, mille kinnitab IMFi direktorite nõukogu.

"Pärast mitmeaastast kiratsemist edeneb Eesti majandus nüüd jõudsalt. Reaalne SKP kasvas 2017. aastal 4,9 protsenti - aastatagusega võrreldes on kasvumäär enam kui kahekordistunud," märkis IMF aruandes.

Kasv on endiselt laiapõhjaline ning seda toetab hoogne investeerimine nii era- kui ka avalikus sektoris (avaliku sektori investeeringute kasv rajaneb osalt ka ELi struktuurifondide suuremal kasutamisel) ja soodsad välistingimused, märkis valuutafond.

"Toodangu kasv on siiski ületamas jätkusuutlikku taset ning teravamalt on tunda pakkumispoolseid piiranguid," tõi IMF esile kehva märgi. Eratarbimine on jäänud tagasihoidlikuks, mis mõneti peegeldab kiireneva inflatsiooni mõju reaalpalkadele.

Tarbijahindade harmoneeritud indeksi järgi langes inflatsioon 2018. aasta esimeses kvartalis küll 3,2 protsendile, kuid kogu 2017. aasta jooksul oli inflatsioon ELi keskmisest kõrgem, sest seda tõukasid tagant kõrgemad toiduainete ja naftahinnad, ühekordsed aktsiisitõusud, teenused ja palgatõus. Välispositsioon on jäänud oluliselt tugevamaks, kui seda võiks eeldada keskpikkade näitajate ja soovituslike poliitikameetmete põhjal.