Venemaa vagunilepe viis EVR Cargo kasumisse

EVR Cargo plaan Venemaal vaguneid osta ja rentida on osutunud kasumlikuks ning ettevõte on finantsinvestori kaasamise faasis.

Postimehele antud intervjuus räägib EVR Cargo juht Raul Toomsalu, et möödunud suvel tulise kriitika alla sattunud Eesti riigi raudteelogistikafirma EVR Cargo Venemaa vagunitehing on osutunud ettevõttele kümnendi kõige edukamaks ja kasumlikumaks projektiks.

"Oleme praeguseks Venemaalt peaaegu kõik vagunid kätte saanud ja need välja rentinud. Aga me oleksime võinud sinna rahulikult viis korda rohkem investeerida. Järjekord on ukse taga ja see turg kasvab," ütles Toomsalu.