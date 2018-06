Reedel on lühem tööpäev

Jaanilaupäevale ehk võidupühale eelnev tööpäev reede on kolme tunni võrra lühem ning töötajad saavad varem koju.

Pärast võidupüha tuleb kohe jaanipäev. Kaardi jaanituledega leiab siit, meeles tasub pidada, et kõik Eesti metsad on kuulutatud tuleohtlikuks alaks ning lõkete tegemine metsas on keelatud.

Kuna kaks riigipüha on kõrvuti, siis sellel pühal lühendatud tööpäeva mõistagi ei eelne. Järgmine lühendatud tööpäev on tänavu alles jõulude ajal. Järgmine riigipüha on 20. augustil ning ühtekokku on Eestis 11 riigipüha.

Tööpäeva lühendamine ei sõltu tööpäeva kestusest. Näiteks osalise tööajaga töötaja, kes on tavapäraselt tööl ainult kolm tundi päevas, riigipühaeelsel päeval tööle tulema ei pea.

Kui tööpäeva pole objektiivsetel põhjustel võimalik lühendada, tuleb töötajaga kokku leppida töötamine pühade-eelsel päeval nagu tavalisel tööpäeval. Kui töötaja on sellega nõus ning töötaja töötab mittesummeeritud tööajaarvestuse alusel, loetakse need kolm tundi ületundideks, mille eest makstakse 1,5kordset tasu või mis hüvitatakse tasulise vaba ajaga.