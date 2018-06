Rand & Tuulberg: 2018 tuleb raske aasta

Ehituskontsern Rand & Tuulberg Grupp eeldab, et peatöövõtuturul tuleb 2018. aasta raske, sest sisehindade kiire kasvu

tõttu on suuremate projektide elluviimine ka suuremate riskidega.

Ehituskontserni värskes majandusaasta aruandes on kirjas, et turul on paremini positsioneeritud efektiivsed ja paindliku kulubaasiga ehitusettevõtted. "Tulenevalt tellijate jätkuvast keskendumisest odavaimale ehitushinnale, on väga raske pakkuda professionaalset ja kvaliteetset teenust, seda eriti keskmiste ja väikeste ehitusobjektide puhul. Kasvanud on ka riskid seoses alapakkumiste tõenäosuse suurenemisega," teatas ettevõte.

Samuti leiab Rand & Tuulberg Grupi juhatuse liikme Raivo Randi allkirjaga aruandest, et ebaterve konkurents kiviturul tekitab ebakindlust – riiklik tellimus püsib endiselt suhteliselt väike ja ka

erasektori investeeringud on seoses väliskeskkonna ebastabiilsusega vähenenud. "Seoses sellega on ehitusturul pakkumise ja nõudluse suhe tasakaalust väljas ja jätkuvalt ebastabiilne. Tootmismahu suurendamiseks on vaja investeerida masinatesse."

2018. aastal plaanib Rand & Tuulberg suurendada eksporti Skandinaavia maadesse. Mullust turuolukorda hindas ettevõtte Skandinaavias üldiselt positiivseks. "Võib öelda, et kõik kolm turgu (Soome, Rootsi, Norra) olid tugevalt tõusvas trendis. Aasta lõpus toimunud kinnisvaraturu korrektuur Rootsis ei avaldanud mingit märgatavat mõju, pigem kasvas Rootsi pakkumiste hulk. 2018. aastal peaks kõikide sihtturgude ehitus- ja kinnisvaraturg olema jätkuvalt elujõuline ja pigem kasvavas trendis."

2017. aastal kasvas Rand & Tuulberg Grupi müügitulu 15,1%, 63,2 miljoni euroni. Kontserni aruandeaasta kasum oli veidi üle 640 000 euro (2016. aastal jäädi 286 000 euroga kahjumisse).