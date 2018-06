Poola kasseerib vedajatelt sularahas hiigelsummasid

Kuula raadiost! 27. juunil kell 13.00 on eetris Äripäeva raadio saade "Ärikliendid roolis", kus tuleb kõne alla ka käesoleva artikli teema.

Tema sõnul ei jäänudki lõpuks üle muud, kui veofirma juht istus autosse, võttis vajaliku koguse sularaha kaasa ning sõitis Bialystokki. Neljapäeva hommikul ehk 14. juunil jõudis ta kohale ning tolliametnikud tervitasid teda teatega, et samal päeval tõusid Poolas kautsjonimäärad ja uus summa on nüüd kokku 65 000 zlotti.

“Näidati sedasama paberit, kus pastakaga kirjutatud 40 000 oli maha tõmmatud ja kirjutatud asemele 60 000. Öeldi, et enne minema saa kui 65 000 zlotti (ligi 15 000 eurot – toim) on sularahas tasutud. Õnneks oli juhil kaks erinevat pangakaarti, kuhu kummalegi kanti 10 000 zloti väärtuses raha peale ja nii said mehed puudu jäänud summa automaadist välja võtta.”

Tõnu Sepal pole õrna aimugi, kui palju meie vedajaid on veel sama probleemiga kokku puutunud. “Ühte konkreetset ekspedeerijat ma tean, kuid temal oli summa väiksem ja tal õnnestus see lõpuks ka ülekandega ära tasuda, kuid teistele hoiatuseks on see juhtum kindlasti.”

Ta tunnistab, et ei salga oma süüd ja need kaubad oleks tulnud õigeaegselt registreerida, kuid kogu süsteem on sedavõrd keeruline, et selles orienteerumiseks peab olema tõeline spetsialist või oskama hästi poola keelt, kuna paljud olulised detailid on seal kohalikus keeles. “Meie seisukoht on küll see, et kui kaupade vaba liikumise tingimustes nõuab üks riik utoopilisi trahve ja kautsjoneid sularahas, siis see ei ole tänapäeval normaalne.”

Ehk võtta Poolalt hoopis õppust?

Sepp küsib samas irooniliselt, et võib-olla on Eesti riigil aga Poolalt hoopis üht-teist õppida?

“Meil kurdetakse, et ei saada välismaa vedajatelt teekasutustasu kätte. Miks ei võiks Eesti riik samamoodi teha veokitele näiteks Iklasse numbrituvastusega tõkkepuud ja kui tasu on maksmata, panna auto parklasse seisma kuni see on sularahas tasutud. Kui Poolakad saavad sadades kordades suuremaid summasid meilt sisse kasseerida, siis kuidas meie ei saa seda väikest teemaksu välisvedajatelt kätte,” küsib Sepp, kes on oma silmaga jälginud, kuidas Tallinna sadamast sõidavad laevalt maha Poola numbritega veokid, kellel teemaks tasumata ja kes peatumata südamerahus edasi sõidavad.

“Meil kontrollitakse peamiselt vaid Eesti enda vedajaid, Poolas aga just välisvedajaid, mis on üldjuhul ka mõistlik. Seda muidugi juhul, kui pilli lõhki ei aeta,” ütleb Sepp ning räägib loo, kuidas üks vedaja pidi kolm kuud vana autoga tegema Poolas esiklaasi vahetuse, kuna sinna oli reisi ajal tekkinud 15 cm pragu.

“Auto originaaldokumendid võeti ära ja anti kolm päeva aega klaas ära vahetada. Vedaja pidigi minema esindusse, ootama poolteist päeva kuni uus esiklaas saabus, vahetama selle ära, minema uuesti ülevaatusele ja alles siis sai dokumendid tagasi ja reisi lõpuni sõita. Vaadates aga neid autosid, millega välisvedajad Eestis sõidavad, tuleb nutt peale. Ja siis mõtled, et me peame olema suutelised selle kõige taustal kuidagi konkurentsis püsima.”

Logistikauudised pöördus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse küsimusega, kas tõesti mitte ükski Euroopa Liidu seadus ei reglementeeri transiitveoste puhul sularahanõuete piirmäärasid?

