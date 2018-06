Putin ja Trump kohtuvad juuli keskel

Nii Kreml kui ka Valge Maja teatasid täna, et Venemaa president Vladimir Putin ja USA president Donald Trump kohtuvad 16. juulil Helsingis.

Võimalikust kohtumisest lähinädalatel on rahvusvaheline meedia sahistanud juba mõnda aega.

Soome on teada andnud, et on valmis kahte presidenti võõrustama. Varem räägiti, et võimalik kohtumispaik võiks olla hoopis Austria pealinn Viin.

Reuters vahendab, et kohtumine on tekitanud Ameerika Ühendriikides juba paksu verd ning ilmselt on murelikud ka mitu USA liitlast.