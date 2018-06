Arco Vara: head krundid hakkavad otsa saama

Tallinnas ja lähiümbruses on enim eelistatud piirkondades elamuehituseks sobilikud krundid otsa lõppemas ja buumiaegsetesse halva infrastruktuuriga arendustesse kolida ei soovita, kirjutab Arco Vara maakler Gari Selgis.

Selgise sõnul soodustab pakkumiste vähenemine uute elurajoonide kujunemist, aga keskustest aina kaugemal.

"Ilma kohaliku omavalitsuse kaasfinantseerimiseta kerkib aga tervikliku infrastruktuuriga uuselamurajoone võrdlemisi vähe. Seda just seetõttu, et majanduskriisi tulemusena on muutunud nii hoonestamata maa ostmise kui ka arendamisega seotud finantseerimistingimused ning maaturul on hinnakasv olnud seni oluliselt tagasihoidlikum," kirjutas Selgis Arco Vara blogis, lisades, et üksikutes Eesti väikelinnades või nende lähiümbruses lisandub turule elamuehituseks sobilikke krunte tänu koostööle kohaliku omavalitsusega.

Selgise sõnul on Tallinnas eelistatud piirkonnad Nõmme, Pirita, Kristiine ja Haabersti. Üldiselt ei soovita elamumaad soetada rohkem kui 20 kilomeetri kaugusele Tallinnast.

"Seega jäävad valikusse peamiselt Tallinnaga piirnevad vallad: Viimsi, Harku, Rae, Saku ja Saue vald. Ostjate jaoks on tähtis piirkonna elukeskkondlik ülesehitus, teede seisukord jne," kirjutas Selgis. "Samuti peetakse tähtsaks head ühistranspordiühendust, et hiljem ei peaks maadlema logistikaprobleemidega."