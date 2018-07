Rootsi keelab grillimise

Äripäev 26. juuli 2018, 15:23

Rootsi kavatseb igasuguse grillimise täielikult keelata, põhjuseks metsatulekahjud, kirjutab Helsingin Sanomat.

Rootsit on tänavu tabanud ajaloo suurimad metsapõlengud, mille kustutamiseks on abi palutud nii teistelt riikidelt kui ka NATO rahupartneritelt.

Rootsis kehtib juba pea kogu riiki kattev metsatulekahjuohu hoiatus ja tule tegemise keeld, aga see pole päästeameti hinnangul piisav. Amet ärgitabki omavalitsusi keelde karmistama. Mõned piirkonnad, nende hulgas ka Gotland ja Stockholm, ongi juba tuletegemise täielikult keelanud.

Grillimise keeld puudutab igat liiki grillimisseadmeid ja matkapliite.

Rootsi poeketid on juba põlenguvastase võitlusega ühinenud, nii on paljud poed korjanud riiulitelt ära grillsöe ja süütevedelikud. „Mõnes piirkonnas ei tohi grillida oma krundil ka. Meil on ühiskondlik vastutus ja me täidame ohutusamet soovitusi,“ teatas Axefoodi esindaja Claes Salomonsson. „Sotsiaalmeedias oleme saanud positiivset tagasisidet.“

Keeld on jõus ajutiselt.