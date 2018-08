Enam paremaks minna ei saa

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Tänavune aasta on majanduses tippaeg – edasi enam nii hästi ei lähe. Kuid kas sõidame allamäge püstloodis või suudame pehmelt mööda laugeid nõlvu liuelda, küsib Grant Thornton Balticu juhtiv partner Mati Nõmmiste.

Rahvusvahelise Valuutafondi ülevaade maailmamajanduse käekäigu kohta sedastab, et edaspidi majandus endises tempos ei kasva. Eurostati andmed Euroopa Liidu majanduskasvu kohta II kvartalis näitavad, et SKP kasvas möödunud aasta II kvartaliga võrreldes 2,2% ja see tähendab, et kasvutempo on aeglustunud. Eesti majanduskasvuks prognoosib Eesti Pank tänavu 3,5%, järgmisel aastal 3,6% ja 2020. aastal 2,5%.

Ettevõtjatele on uudis kasvu aeglustumisest samuti kohale jõudnud. Maksu- ja ärinõustamisettevõtte Grant Thorntoni hiljutise uuringu tulemused 35 riigi 2500 ettevõtja seas näitavad, et kui viimased kaks aastat rühkis ettevõtjate optimism nii enda ettevõtte kui ka riigi käekäigu suhtes järjekindlalt ülespoole, siis tänavu II kvartalis pöördus nn optimismi indeks langusesse. Hoolimata sellest, et ettevõtjad eriti mures pole – 59% küsitletutest arvas, et suudab järgmise 12 kuu jooksul käivet kasvatada – ollakse siiski ettevaatlikumad, sest majanduskliimale avaldab negatiivset mõju poliitiline ebastabiilsus. Kaubandussõda on siin peamine märksõna, kuid ka poliitikas aina enam pead tõstev populism võib majandust mõjutada kiiremini ja tugevamalt, kui me praegu ennustada oskame.

Ettevõtjate ettevaatlikumaks muutumine võib kaasa tuua ühe negatiivse tendentsi süvenemise. Nimelt ei ole viimastel aastatel investeeringuid tehtud samas tempos majanduskasvuga. Kahjuks paistavad selles suhtes eriti silma Eesti ettevõtted, kes Euroopa Liidu keskmisele alla jäävad. Investeeringud on aga hädavajalikud selleks, et ettevõtted suudaksid jätkusuutlikult kasvada.