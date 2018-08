President töötab kümmekond päeva Narvas

"Narva on küll väga eriline, kuid kõige paremas mõttes tavaline Eesti linn," vahendas kantselei president Kaljulaidi sõnu. "Siin töötades on võimalik kohtuda paljude toredate inimestega ja kindlasti saab piirkond ka pisut suuremat tähelepanu, mis aitab murda neid stereotüüpe, mis võibolla kellegi seoses Narvaga veel on."