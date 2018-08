Kuum suvi kalasaagile ei mõjunud

Kuigi väikseid erinevusi võib kalasaagi puhul märgata, pole tänavused kuumad ilmad ülemäära palju muutusi põhjustanud, kirjutas Saarte Hääl.

Freshfish OÜ juhatuse liige Ott Laid ütles väljaandele, et drastilisi erinevusi küll pole, kuid räimesaak oli siiski kehvem kui eelmisel aastal. "Võib-olla räimele mõjub see suvesoojus rohkem. Nüüd me lähme võrguräimele - eks näis, kas seal ka mingit erinevust on. Samas on need kogused jällegi nii väiksed, et ei oska niimoodi võrdlust tuua," lisas ta.

Lesta on tema sõnul rohkem püütud ning ka ahvenat oli augusti kohta natuke enam kui eelmisel aastal.