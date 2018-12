Raadiohommikus: kas vabalangus börsil jätkub?

Investor on platvormi ees, mis näitab aktsiainformatsiooni Pekingis. Foto: Reuters/Scanpix

Hommikuprogrammis vaatame, kas eelmisel nädalal vallandunud aktsiaturgude järsk kukkumine jätkub. Puudutame rändelepinguga kaasnevat ärevuspuhangut ühiskonnas. Hindame erakondade jõuvahekordi täna, paar kuud enne valimisi. Räägime ära jäänud Brexiti-hääletusest Briti parlamendis ja teeme koos Liina Laksiga ringi peale kõige värskematele ja mõjusamatele välisuudistele.

Stuudios on ajakirjanikud Ken Rohelaan ja Igor Rõtov.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Seekord on külas Naisinvestorite Klubi asutaja, ise aktiivselt erinevatesse varaklassidesse raha paigutav ning hiljuti uue raamatu välja andnud Kristi Saare. Uurime, kui kaugel on tal finantsvabaduse saavutamine, millised on tema portfelli parimad investeeringud ning kuidas on kõige parem paigutada 30 000 eurot. Investor Toomast esindab Indrek Mäe

13.00–14.00 "Tulevikuäri". Elektroonikasektori näpujälgi võib sarnaselt IT-sektoriga leida kõikjalt me ümber, isegi kui tihtilugu jääb see meelele märkamata. Sellest, missugused tuuled puhuvad sektori sees Eestis ja laiemalt kõneleb elektroonikatööstuse liidu tegevjuht Arno Kolk. Saatejuht on Priit Pokk.

15.00–16.00 "Äripäeva TOP". Saate külalised on Pae Farmer OÜ kauaaegne juht Ülo Flaur ja Väätsa Agro pankrotipesast üles ehitanud Margus Muld. Varasemate aastate erakordselt madal toorpiima kokkuostuhind viis piimakarja kasvatajad kahjumi äärele. Kuidas raske aeg üle elati ja mida sellest õpiti, räägivad sektori tublimad. Saates osaleb KPMG esindajana Ilja Fenenko. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

