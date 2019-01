Confido ostab sõltuvusravikliiniku

Meditsiinifirma Confido Healthcare Group omandas täna enamusosaluse sõltuvusravikliinikus TSF Kliinik, mille senine juht Kaja Heinsalu asub juhtima tehingu järel tekkivat Confido Sõltuvusravikeskust.

Praegu Confido juhatuse liikmena ametis oleva Hannes Danilov töötas varem haigejassa juhina. Foto: Erik Prozes

Confido Healthcare Groupi juhatuse liikme Hannes Danilovi sõnul on TSF Kliiniku ost üks samm Confido 15 miljoni euro suurusest laienemiskavast. “Tehingu tulemusel sünnib Tallinna kesklinna laiapõhjaline sõltuvushäiretega tegelev keskus, kus abivajajaid hakkab aitama kogemusnõustajatest, arstidest ja teistest spetsialistidest koosnev meeskond,” sõnas Danilov. “Sõltuvusega inimene vajab lisaks nõustamisele sageli teiste ekspertide abi, näiteks psühhiaatri või psühholoogi nõu unetuse või ärevushäiretega võitlemisel. Seda kõike saame neile nüüd ühes kohas ja diskreetselt pakkuda,” sõnas Danilov.

Confido Sõltuvusravikeskusest saab osa Confido Vaimse Tervise Keskusest ja seda hakkab juhtima TSF Kliiniku senine juhataja Kaja Heinsalu.

TSF Tervisekliinik OÜ käive oli 2017. aastal 16 415 eurot ja kasum 8200 eurot.

Confido Healthcare Groupil 2017. aastal käivet ei olnud, ettevõtte kahjum ulatus 40 00 euroni. Ettevõtte põhitegevusalaks on valdusfirmade tegevus. Eelmisel aastal esitatud aruandes on ka kirjas, et ettevõtte juhtkond on teadlik, et ettevõtte netovara on väiksem kui äriseadustikus sätestatud, ja võtab ette toimingud, et see oleks vajaliku suurusega.