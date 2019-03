Kaljulaid: ei ole mingit draamat, kui Reformierakond võidabki

Reimond Kaljulaid täna valimistulemusi jälgimas. Foto: Liis Treimann

Keskerakondlased võtsid e-hääletuse tulemusi, mille järgi Reformierakond läks juhtima 70 000 häälega, väga rahulikult. Avalike suhete juht Andre Hanimägi astus lavale purskava tule ja pikasääreliste tantsijate saatel räppima ja seejärel pidas laval peaminister Jüri Ratas kõne. “Tuleb mõnus õhtu, oleme mõnusad!” ütles ta.

Keskerakondlase Raimond Kaljulaidi sõnul ei peaks üldse praegusi valimisi võtma nii dramaatiliselt, kui osa seda teeb. Esiteks on tema sõnul juba ammustest aegadest Reformierakond teinud e-hääletustega kõvasid tulemusi. “Me muutsime suhtumist e-hääletusse alles mõni kuu tagasi, küllap võtab see meie valijate seas pisut rohkem aega,” rääkis ta.

Kaljulaidi sõnul ei peaks üldse üle mõtlema, mis siis saab, kui Reformierakond võidabki paari häälega. “Ma ei kuulu nende hulka, kes arvavad, et üks erakond peab iga hinna eest tegema maksimaalse tulemuse, nagu tegu oleks mingi jalgpalli, pesapalli või korvpalli mänguga. See, kas võidab napilt Reformierakond või Keskerakond – mis seal ikka,” ütles ta.

Kaljulaid ütles, et Keskerakond teeb kindlasti ülikõva tulemuse. “Kui vaatame, kus me olime 2 aastat tagasi, kui Ratas võttis erakonna üle, olid meil päris tugevad sisemised pinged. Siiamaani tegeleb erakonna juhtkond eelmise juhatuse tekitatud finantskohustuste klaarimisega,” rääkis ta. “Esimehe vahetus ei olnud me erakonnale tavaline asi, vaid see oli dramaatiline sündmus,” lisas Kaljulaid. “See, et me üldse oleme veel esikoha võistluses, on väga kõva töö tulemus,” märkis ta.

Kaljulaid ütles, et Keskerakonnas on kujunenud asjad nii, et temast on saanud kohati erakonna soolo-artist. “Meil on oma esimees ja tema valitsusmeeskond, Tallinnas on Taavi Aasa, Mihhail Kõlvarti ja Kalle Klandorfi meeskond, venekeelse kogukonna hüvede eest seisavad Yana Toom ja Mihhail Kõlvart jne. Ma ei kuulu veel ühtegi nn gruppi,” rääkis ta. Tema sõnul on see nii seetõttu, et ta on poliitikas uus ja veel kolm aastat tagasi ei teadnud keegi Eestis tema nimegi.

Kohalike omavalitsuste valimistel poolteist aastat tagasi tegi Kaljulaid märkimisväärselt hea tulemuse. Küsimuse peale, kas seekord lööb ta oma eelmise tulemuse üle, vastas Kaljulaid, et ta tunneb end natuke nagu Michael Jackson pärast “Off the wall” albumit. “See oli väga edukas album ja pärast seda ootasid kõik, et järgmine tuleb veel fenomenaalsem,” rääkis ta. “Minu ringkonnas on konkurents riigikokku suurem kui Tartu Ülikooli kõige populaarsemale erialale. See on raske võitlus ja kui ma saan mandaadi, siis ma olen väga tänulik,” ütles ta.

Keskerakonna juht Jüri Ratas jäi küsimuse peale, kas Keskerakond võtab Reformierakonnale järele, hetkel kidakeelseks. "Eks elu näitab," vastas ta ja kiirustas Keskerakonna valimispeolt erinevatesse valimisstuudiotesse.