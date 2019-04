Praktiku ja teoreetiku tuline debatt võõrtööjõust

Ehitusettevõtja Raivo Rand. Foto: Raul Mee

Ehitusettevõtjate liidu juhatuse esimehe Raivo Ranna ja EKRE liikmest aja­­loolase Jaak Valge seisukohad võõrtööjõu kohta on risti vastupidised – Ranna meelest on probleemiks vaid (pool)illegaalid, Valge aga on eitaval seisukohal kogu võõrtööjõu suhtes, tehes erandi vaid tippspetsialistidele.

Just sel põhjusel olid mõlemad mehed kutsutud eilsesse Äripäeva raadio debatisaatesse “Kuum tool”. “Ma kujutan ette, et sellest võib huvitav vestlus tulla, sest mina tunnen majandust ja rahvastikku abstraktsel, lugupeetud vestluspartner aga praktilisel tasemel,” ütles Valge alustuseks. Peatselt selgus, et praktik ja teoreetik on ühel meelel vähemalt kõrgelt kvalifitseeritud võõrtööjõu suhtes – kummalgi pole pretensioone selliste inimeste Eestisse toomisel.