Bolt läks Venemaale

Bolt Foto: Liis Treimann

Sõidujagamisfirma Bolt (endine Taxify) alustas täna tegevust Venemaal Peterburis.

Bolti Kesk-ja Ida-Euroopa ärijuht Jevgeni Beloussovi sõnul on Venemaa sõidujagamisturg kiirelt kasvamas. “Teeme hea meelega koostööd Venemaa linnadega, et lahendada kohalikke transpordiprobleeme ning usun, et suudame Venemaa turul pakkuda sama kvaliteeti nagu rohkem kui kuuekümnes linnas üle Euroopa,” rääkis ta.