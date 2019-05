Raadiohommikus aasta oodatuim IPO

Uberi aktsiatega algas kauplemine reedel. Foto: BRENDAN MCDERMID

Mida näitas aasta oodatuima IPO teinud Uberi esimene börsipäev? Kuidas hakata looma persoonibrändi ja miks see on vajalik, mida peaks tegema ära uus väliskaubanduse ja IT minister ning kuidas täita IT-sektoris 7000 vaba töökohta?

Need on põhiteemad esmaspäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis, kus külalisteks on koolitajad Signe Ventsel ja Kaileen Mägi ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu president Andre Krull.

Lisaks saab hommikuprogrammis teada, kuidas ettevõtja Vjatšeslav Leedo enda firmadesse tippjuhte valib.

Hommikuprogrammi juhivad Aivar Hundimägi ja Indrek Mäe.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega.

10.00–11.00 "Moest meeste moodi"

Baltika kollektsioonijuht-peadisainer Aivar Antonio Lätt selgitab saates, kuidas valida ülikonda,, milliseid kingi ja lipse ülikondade juurde sobitada, millise pidustuse juurde sobib milline ülikond, milline on ülikonnamood sel hooajal ja mitu ülikonda peab mehel kapis olema.

Saatejuht on Jana Vainola.

11.00–12.00 "Kuum tool"

Esmaspäeval istuvad Äripäeva kuumale toolile kirjanik ja väikeettevõtja Sass Henno ning AS Tavid nõukogu liige Meelis Atonen. Proovime selgeks saada, kes on tõeline mees ja kes pehmo ning kuidas kõva sõna (ja käsi) seostub äri- ja juhtimiskultuuriga. Lisaks vaatame otsa viimastele majandusuudistele.

Saatejuht on Neeme Korv.

12.00–13.00 "Juhi jutud"

Jätkame konkursi Parim Juht 2019 finalistide tutvustamist. Saates on külas advokaadibüroo Sorainen asutaja ja juht Aku Sorainen, kes räägib sellest, kuidas luua meeskonnatööd soosiv ettevõttekultuur, mida on vanadel juhtidel õppida värsketelt ning kuidas juhtida tähttöötajaid ehk staare.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Äritehnoloogia saade"

Saate teemaks on seekord kaugtöö. Nimelt hakatakse kolmandat korda jagama Kaugtöö Tegija märgiseid. Konkursi eesmärk on tunnustada kaugtöövõimalusi kasutavaid ettevõtteid ja paindlikke tööviise edendavaid juhte. Kuidas ettevõtet kaugtööks kohandada, milliseid paindlikke tööviise veel rakendada ning kuidas selle abil leida uusi töötajaid, räägivad äritehnoloogia saates Targa Töö Ühingu juht Ave Laas ja Elisa Eesti juhatuse liige Margus Vaino.

Saatejuht on Indrek Kald.

15.00–16.00 "Lavajutud"

Saade on salvestatud konverentsil „Säästlik hoone 2019“. Esimese ettekande„Säästlik hoone ei võrdu säästlik projekt“, teeb Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu juhatuse liige ja Novarc Groupi juhatuse liige Kaitis Väär. Ta räägib projekteerimise faasi olulisusest energiatõhusa hoone ehitamisel.

Teine ettekanne on arhitekti ja inseneri vastutusest nullenergiahoonete kavandamisel. Räägib Peeter Parre, IB Aksiaal juhataja ja Eesti kütte- ja ventilatsiooniinseneride ühenduse eestseisuse liige. Mida teha, kui valminud hoone energiatarve ei vasta projekteerimisel tehtud energiaarvutustele, ja kellele langeb vastutus?

Kuulake Äripäeva Raadiot sagedusel 92,4 Mhz või veebist otsestriimina/järelkuulamisena aadressil raadio.aripaev.ee.