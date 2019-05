Raadiohommikus: uue ajastu turundajad

Noorem generatsioon on enda meediatarbimise suunanud üha rohkem sotsiaalmeediasse, mistõttu on hakanud nii meediaväljaanded kui ka agentuurid kaotama raha rahvusvahelistele tehnoloogiahiidudele.

Kuvatõmmis Facebooki avalehest.

Teisalt on ka neid, kes sellest trendist kasu lõikavad ja loonud endale sotsiaalmeedias palju tugevama mõjuvälja kui ajakirjandus. Mis on sotsiaalmeedia sisuloojate edu võti ja kuhu liigub eestikeelne sotsiaalmeediaruum? Sellest räägime sisulooja ja mõjuisiku Martti Hallikuga.

Samuti on stuudios Tallinna Vee finantsjuht Riina Käi ja Transferwise'i edust räägib Äripäeva ajakirjanik Kristel Härma.

Saadet juhivad Allan Rajavee ja Rivo Sarapik.

Päev jätkub viie saatega.

10.00–11.00 "Kõik aiandusest". OÜ Õismäe Haljastuse peaaednik Krista Oras tutvustab haljastuse põhitõdesid: millised taimed sobivad konkreetsesse aeda, kuidas neid hooldada ning mida üldse ühe koduaia kujundamisel silmas pidada. Jutuks tulevad ka linnahaljastuse uued trendid ning võimalused taimede kasvatamiseks piiratud tingimustes.

Saatejuht on Lauri Leet.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Arutame nädala kuumemaid teemasid, sealhulgas Transferwise’i töötajate miljonisadu ja Tallinna Sadama kohtuasja arengut.

Saates on ajakirjanikud Eliisa Matsalu, Kristel Härma ja Jaanus Vogelberg.

12.00–13.00 "Kullafond". Praegu sõltub Eesti elektritarbija umbes 85 protsendi ulatuses põlevkivienergiast. Milline taastuvenergiaallikas on Eestis kõige perspektiivikam? Kas üldse on võimalik täielikult (põlev)kiviajast väljuda ning kui oluline on põhimõte olla energiasõltumatu ehk toota kogu vajaminev elekter ja soojus Eestis?

Arutlevad saatejuht Rene Tammist, Alexela Energia juhatuse esimees Maria Helbling ning Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni juht ja Nelja Energia juhatuse toonane esimees Martin Kruus. Kullafondi kuuluv saade "Eetris on Arvamusfestival" oli esimest korda eetris juunis 2018.

13.00–14.00 "Uus Maa kinnisvarasaade". Seekord on luubi all Tartu. Uurime, kas ka seal kardetakse kriisi ning kas on ohu märke. Kus tahavad tartlased elada ja kui palju on neid, kes soovivad minna hoopis linnast välja? Kindlasti tuleb juttu ehitusest ja sellest, kas nõudlus ning pakkumine on kooskõlas.

Et juba Tartu külalised stuudios, puudutame ka sealset ärihoonete turgu. Teeme selgeks, kas sarnaselt Tallinnaga vajab ka ülikoolilinn uusi A-klassi büroohooneid, ning kindlasti ei jää tähelepanuta kaubanduskeskused ja nende areng.

Külas on Uus Maa Tartu kinnisvarabüroo kutseline elamispindade maakler Heilin Reimand ja äripindade maakler Gundo Roosve. Saadet juhib Kristi Kool.

15.00–16.00 "Sisuturundusaade". Turule on tulnud uus üürikinnisvaraplatvorm bidrento.ee. Mis selles platvormis uuenduslikku on? Kui kerge on leida enda soovidele vastav üürnik ja kui kiiresti on võimalik objekt üürile anda? Sellele kõigele annavad vastuseid Bidrento asutaja Taavo Annus ja tegevjuht Natalja Napsep.

Saatejuht on Jana Vainola.

Kuula raadiot otse SIIT.