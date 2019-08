Börs: Trump vedas turud alla

USA aktsiaturud langesid täna tublisti, sest Ühendriikide president Donald Trump lubas Hiinale kehtestada 1. septembrist täiendavad tariifid, vahendab MarketWatch.

New Yorgi börs. Foto: Reuters

“Kaubanduskõnelused lähevad edasi. 1. septembrist läheb täiendavalt 300 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupu tariifide alla. Me tahame Hiinaga positiivset dialoogi jätkata. Tunneme, et kahe riigi vahelise suhtluse tulevik on helge!” kirjutas Trump täna Twitteris.